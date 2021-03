Ludwigsfelde

Das Mercedes-Benz-Werk Ludwigsfelde gehört zu den drei Standorten weltweit, an denen der Daimler-Konzern seinen E-Sprinter produzieren will. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Die nächste Generation E-Sprinter werde ab dem zweiten Halbjahr 2023 sukzessive in Charleston (USA), Düsseldorf und Ludwigsfelde produziert. Dafür würden jeweils 50 Millionen Euro investiert.

Minister Steinbach: „tolle Nachricht“

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) nannte die Ankündigung „eine tolle Nachricht“. Nach Monaten gemeinsamer Anstrengungen sei das ein wichtiger Beitrag zur Standortsicherung. Er bedankt bei Geschäftsführer und Werkleiter Markus Keicher für seinen unermüdlichen Einsatz und sagt: „Die Investition von Mercedes-Benz ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts- und Mobilitätsstandort Brandenburg.“

Mehr in Kürze auf MAZ-online.de

Von Jutta Abromeit