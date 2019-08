Mietgendorf

Ein voller Erfolg war das „ Picknick in Weiß“ am Mittwochabend in einem der kleinsten Ludwigsfelder Ortsteile: Die monatliche Unterhaltungsreihe Kaffeeklatsch gastierte in Mietgendorf, dem von der Kernstadt am weitesten entfernten Ortsteil der Stadt.

Zur Galerie Beim Kaffeeklatsch in Mietgendorf gab es in Picknick in Weiß.

Nicht nur, dass eine Modenschau in Weiß mit vor allem nostalgischer Unterwäsche oder wie hier die Hundestaffel des Kreises Teltow-Fläming begeisterte. Auch Staatssekretär Thomas Kralinski, Live-Zeichner Pileo, Bürgermeister Andreas Igel ( SPD), viele Mitglieder von Ortsbeiräten oder der Bauchredner Maverick trugen zur ausgelassenen Stimmung der Veranstaltung bei. Auch die von Initiatorin Carla Karstädt provozierten magischen Momente fanden Anklang.

Von Jutta Abromeit