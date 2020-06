Ludwigsfelde

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat dem Triebwerkshersteller MTU Maintenance Berlin-Brandenburg in Ludwigsfelde auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die weitere Unterstützung der Landesregierung zugesagt. „Die MTU ist seit 1991 ein wichtiger Arbeitgeber und ein Aushängeschild für den Luftfahrtstandort Berlin-Brandenburg. Das Unternehmen muss auch künftig eine starke Perspektive haben. Dafür setzt sich die Landesregierung weiterhin ein“, sagte Woidke am Montag im Gespräch mit Geschäftsführer André Sinanian und Michael Schreyögg, Vorstandsmitglied der MTU Aero Engines AG. Woidke betonte: „Die MTU hat in neuen Triebwerksprogrammen vielversprechende Planungen auf höchstem technologischem Stand. In der jetzt für viele Unternehmen und Beschäftigte schwierigen Lage wollen wir sie stärken und begleiten, unter anderem durch die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen. Unsere Wirtschaft muss wieder in Gang kommen und an alte Erfolge anknüpfen können.“

Massiver Rückgang des Luftverkehrs

Sinanian sagte: „Die MTU hatte zuletzt stark in das Wachstum ihrer Standorte investiert, auch hier in Ludwigsfelde mit einem modernen Logistikzentrum. Umso härter trifft es uns nun, dass wir als Instandhaltungsstandort auch unmittelbar und stark unter dem massiven Rückgang des Luftverkehrs leiden. Wir freuen uns, nach Zeiten des Wachstums nun auch in dieser Krisensituation auf die gute und verlässliche Zusammenarbeit mit der Landesregierung vertrauen zu können.“ Laut Schreyögg müsse der gemeinsame Fokus darauf liegen, „den weltweiten Luftverkehr wieder in einem sicheren und zuverlässigen Rahmen zu ermöglichen“.

Nutzfahrzeuge vom Typ Sprinter werden im Werk der Mercedes-Benz AG Ludwigsfelde gebaut. Quelle: DPA

Weitere MAZ+ Artikel

Bei seinem Rundgang im Mercedes-Benz Werk verschaffte sich der Ministerpräsident zudem einen persönlichen Einblick von der ‚neuen Normalität‘ in der Sprinter-Produktion, die aufgrund der Pandemie unter besonderen Schutzmaßnahmen erfolgt. Woidke hob hervor: „Die Geschichte von Mercedes ist eine Erfolgsstory. Mercedes hat in Zeiten des Umbruchs Mut bewiesen und in Brandenburg investiert. Die Corona-Pandemie belastet die Automobilbranche neben den ohnehin notwendigen anspruchsvollen und komplexen Veränderungsprozessen. Der Landesregierung ist die derzeit schwierige Situation der Unternehmen und ihrer Beschäftigten bewusst und wird alles ihr Mögliche tun, um für gute Rahmenbedingungen zu sorgen.“

Zahlreiche Schutzmaßnahmen für die Belegschaft

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, sagte Markus Keicher, verantwortlich für den Standort Ludwigsfelde, über zahlreiche Schutzmaßnahmen im Werk. Seit dem 27. April laufen die Bänder zur Produktion vom offenen Baumuster des Sprinter und seinen Ableitungen – dem Triebkopf und dem Windläufer – wieder. Bereits nach kurzer Zeit konnte die Belegschaft in zwei Schichten produzieren, um die Nachfrage bedienen zu können. Vor allem Triebköpfe und Windläufer dienen als Basis für verschiedenste Reisemobile.

