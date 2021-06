Ludwigsfelde

Professor Werner Kohl ist gestorben, der bekannte Ludwigsfelder wurde 93 Jahre alt. „Mit ihm verliert die Stadt nicht einen Sohn, eher einen Vater“, sagte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) am Donnerstag gegenüber der MAZ. Kohl sei es mit zu verdanken, dass die Stadt heute ist, was sie ist, so der Rathauschef.

Werkleiter zu Produktionsbeginn

Werner Kohl war Mitte der 1960er Jahre mit anderen Fachleuten für die Lkw-Produktion aus Werdau (Sachsen) nach Ludwigsfelde berufen worden, um das Autowerk in entscheidender Funktion mit aufzubauen. Am 17. und 18. Juli 1965, beim Produktionsstart für den später legendären Lkw W 50 mit Verleihung des Stadtrechts an Ludwigsfelde, war Werner Kohl Werksleiter. Von dem Fahrzeug wurden bis 1991 knapp 600.000 Stück in mehr als 400 Versionen produziert.

Besonnenheit und Autorität

Professor wurde Werner Kohl an der DDR-Bauakademie. Von dort kannte er auch Dr. Klaus Rödel, der Bauabläufe optimierte, aber mit dem Mauerfall auf der Straße stand. Ihn vermittelte Kohl an die Stadtverwaltung Ludwigsfelde. Als Dezernatsleiter für Bauen und Wohnen und als stellvertretender Bürgermeister lenkte er dort die Geschicke der Stadt entscheidend mit. Rödel sollte bei seinem Renteneintritt auch mit Dank an Werner Kohl sagen: „Ludwigsfelde waren meine schönsten Jahre.“

Auch als Rentner engagierte sich Werner Kohl für seine Stadt. Die Ludwigsfelder wählten ihn zu einem ihrer Stadtverordneten mit PDS-Mandat. Seine Erfahrung, Ruhe und Besonnenheit überzeugten auch politische Gegner. Seine Argumente hatten so viel Gewicht, dass er zum Bauausschuss-Vorsitzenden gewählt wurde.

Streitbarer Stadtpolitiker

In diese Zeit fielen solche Ideen wie eine Gokart-Bahn neben der B 101. Zu diesem Ansinnen wollte Kohl vor allem wissen, was die Stadt damit außer mehr Lärm noch bekomme. Für das Museumsprojekt „Aufarbeitung des allerersten Lkw aus Ludwigsfelde“ mit Schülern trieb der Ex-Werkleiter Kohl mit Museumsleiterin Ines Kohl (nicht verwandt) im Bundesarchiv den Ausschnitt aus der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera auf, der am Vorabend des Stadtgeburtstages 1965 vom Produktionsstart des W 50 in Ludwigsfelde zeigte. Verewigt ist das auf einer Schüler-CD. In Erinnerung bleibt aus Kohls Ausschuss-Vorsitz vor allem sein Streiten für eine Autobahn-Trog-Variante mitten in der Stadt, um später die Option einer Überdeckelung ohne Stadtteilung zu haben. Diese Variante wurde teuer gerechnet, gebaut wurde die heutige Stelzen-Variante.

Bürgerpreis für das Lebenswerk

Um seine Verdienste beim Aufbau des Autowerks und in der Industriegeschichte der Stadt zu würdigen, schlug seine Fraktion ihn als Ehrenbürger vor. Doch es fehlte die politische Einmütigkeit, der Vorschlag unterblieb letztlich. Für sein Lebenswerk wurde Werner Kohl mit dem Ludwigsfelder Bürgerpreis 2016 geehrt.

Großer Einsatz für Ludwigsfelde

Einer seiner langjährigen Weggefährten ist der Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende Peter Dunkel (Die Linke). Er sagt: „Wir bedauern seinen Tod sehr. Denn mit seinem Wissen, mit seinem Mut, Neues zu gestalten auch in der Zeit nach dem Mauerfall, hat er sich mit großem Engagement für Ludwigsfelde eingesetzt.“ Und das in der Fraktion und als Vorsitzender des Bauausschusses mit Rat und Tat nicht nur für Gleichgesinnte, sagt Dunkel. „Mit seiner väterlichen Fürsorge und Weitsicht hat er geholfen und uns geschoben, dass wir uns entwickeln.“ Sein Andenken im Ort werde in Ehren gehalten, so Dunkel. Und er sagt: „Es ist Zeit, über eine würdige Form nachzudenken, an ihn und seine Verdienste in der Stadt zu erinnern.“

Von Jutta Abromeit