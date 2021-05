Ludwigsfelde

Am 1. Juni – pünktlich zum Kindertag – nimmt eine neue Initiative für Familien in Ludwigsfelde ihre Arbeit auf: Mehrere Eltern haben sich zusammengeschlossen, um ehrenamtlich Projekte rund um die Kleinsten der Stadt umzusetzen. Unter anderem planen sie einen Nuckelbaum, einen Kinderchor und einen Familienwandertag.

Die Idee zu der Initiative entstand zunächst zwischen dem Stadtverordneten Niels Laag (fraktionslos), der sich bereits in mehreren Ehrenämtern für Familien engagiert, und dem Leiter des Ahrensdorfer Chors, Michael Schilke. „Wir haben uns darüber unterhalten, ob man nicht einen Kinderchor in Ludwigsfelde gründen könnte“, erzählt Laag. Die Idee habe in den sozialen Medien großen Anklang gefunden. „Immer mehr Eltern meldeten sich und wollten sich mit für Familien engagieren“, sagt Laag. Offenbar hatten viele in der Corona-Pandemie entschieden, sich mehr in der Gesellschaft einbringen zu wollen. „So groß wie jetzt war das Interesse am Ehrenamt noch nie“, sagt Laag.

Initiative will Zusammenhalt stärken

Um, anders als beispielsweise beim Ludwigsfelder Familienbündnis, nicht an einen Verein gebunden zu sein und schnell viele kleine Projekte umsetzen zu können, schlossen sich acht Eltern schließlich zu einer Initiative zusammen. Ideen haben sie schon viele: Neben dem Kinderchor wollen sie unter anderem in Zusammenarbeit mit der Märkischen Heimat einen Baum etablieren, an den Kinder, wenn sie aus dem Alter für einen Nuckel raus sind, symbolisch ihren Schnuller aufhängen können. „Das hilft beim Entwöhnen und sieht zudem noch lustig aus“, sagt Niels Laag. Speziell die Spielplätze will die Initiative außerdem jährlich einem Frühjahrsputz unterziehen, das verteilen von Geburtstagsgeschenken an sozial benachteiligte Kinder haben sich die Eltern auch vorgenommen.

In Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern wollen die Engagierten das Zusammenleben und das Umfeld in der Stadt farbenfroher und lebenswerter machen sowie den Zusammenhalt der Ludwigsfelder und das Nachbarschaftsleben stärken.

Lesen Sie auch:

Die Initiative ist offen, für neue Mitstreiter: „Jeder, der sich irgendwie für Kinder und Familien engagieren möchte, kann gern noch mitmachen“, sagt Niels Laag. Um Kontakt aufzunehmen, besuchen Interessierte am besten die Internetseite www.initiative-familie-lu.jimdofree.com.

Von Lisa Neugebauer