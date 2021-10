Ludwigsfelde

Pflanzaktion zum Mitmachen: Der Verein Grünstreifen Ludwigsfelde und das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow wollen am Samstag, dem 30. Oktober, ab 10.30 Uhr Blumenzwiebeln in die Erde bringen und suchen dafür noch Unterstützung. Die Aktion findet am Krankenhaus statt, Treffpunkt ist hinter dem Krankenhaus, zwischen Parkplatz und neuer Notaufnahme (Zugang über Straße der Jugend).

Zweite Pflanzaktion des Vereins Grünstreifen

„Eine fünfstellige Zahl von Narzissenzwiebeln warte darauf, durch die fleißigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Boden gebracht zu werden“, teilten die Organisatoren mit. Im kommenden Frühjahr sollen die Blumen dann zur Verschönerung der Grünanlagen beitragen. Wie schon bei der ersten Pflanzaktion des Vereins Grünstreifen vor dem Klubhaus im vergangenen Jahr, werden die Blumenzwiebeln von der Firma Carl Pabst Samen und Saaten aus Großbeeren gespendet, Mercedes Benz aus Ludwigsfelde steuert dieses Mal Spaten und Schaufeln bei.

„Ich freue mich, wenn ich im zeitigen Frühjahr die ersten blühenden Pflanzen entdecke. Für Bienen und Hummeln sind sie überlebenswichtig, da sie in den Blüten den ersten Nektar und Pollen des Jahres finden“, betont Liza Ruschin, Vorsitzende des Vereins Grünstreifen. Die Pflanzaktion ist öffentlich und für alle Interessierten geeignet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten an wetterfeste Kleidung denken. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Einige Schippen und Schaufeln stellt der Verein zur Verfügung. Vor Ort wird es auf Grund der Corona-Bestimmungen eine Anwesenheitsliste geben.

Von Lisa Neugebauer