Rund 350 Seniorinnen und Senioren der höchsten Risikogruppe könnten in Großbeeren bald gegen Covid-19 geimpft werden, wenn es vom Landkreis Teltow-Fläming unterstützt wird. Nachdem Bürgermeister Tobias Borstel (SPD), die Hausärztepraxis Christian Schäfer und Matthias Lachmann und inzwischen auch der Seniorenbeirat der Gemeinde organisatorische Unterstützung für die Impfaktion zugesagt haben, könnte bereits am kommenden Wochenende in der Mehrzweckhalle der Gemeinde mit der Impfaktion begonnen werden. Aber es fehlt die Zustimmung aus der Kreisverwaltung in Luckenwalde.

„Ungewöhnliche Zeiten verhelfen zu ungewöhnlichen Taten“, mit diesen Worten hatte sich Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel in der zurückliegenden Woche an die Verwaltung des Landkreises in Luckenwalde gewandt. Dabei ging es darum, in Zusammenarbeit mit lokalen Ärzten aus der Gemeinde möglichst zeitnah eine schnelle Lösung für die Versorgung mit Impfstoff im ländlichen Raum zu finden. Im ersten Schritt sollen seinem Vorschlag zufolge die Angehörigen der höchsten Risikogruppe und Seniorinnen und Senioren ab dem 80. Lebensjahr geimpft werden, die nicht in stationären Pflegeheimen untergebracht sind, sondern zu Hause leben.

Dieser Bevölkerungsgruppe gehören nicht wenige im ganzen Land an. 80 Prozent der Pflegebedürftigen in Brandenburg leben zuhause. Um ihnen einerseits die weite Anreise in das erst ab Anfang Februar zur Verfügung stehende Impfzentrum in Luckenwalde zu ersparen und andererseits auch keine Zeit im Kampf gegen Corona zu verlieren, hatten die örtlichen Hausärzte und der Bürgermeister gemeinsam darüber nachgedacht, wie sie die Impfungen beschleunigen könnten. Selbst für die aufwendige Lagerung des Impfstoffes bei -70 Grad Celsius haben Gemeinde und Ärzte eine Lösung gefunden.

„Wir in der Gemeinde Großbeeren müssen leider mit ansehen, wie wichtige Zeit im Kampf gegen eine globale Pandemie in unserem Landkreis verstreicht. Der Impfstoff ist vorhanden, doch die Organisation zum Betrieb eines Impfzentrums im ländlich geprägten Süden des Landkreises läuft nur schleppend an und soll erst Anfang Februar 2021 Wirkung erzeugen. Dies ist uns allen zu spät und wir müssen mehr tun.“ Gemeinsam wollen die lokalen Ärzte und die Gemeinde in der zentralen Mehrzweckhalle ein mobiles Impfzentrum einrichten. Schon am kommenden Wochenende könnte es losgehen, wenn es nach Borstel und Ärzten geht.

Bislang verwies der Landkreis bei Nachfragen zur Impf-Organisation auf die Zuständigkeit des Landes Brandenburg. Wichtig sei, dass das Terminvergabesystem der KVBB mit allen Kräften zum sicheren Laufen gebracht wird. „Dazu gehören aus unserer Sicht ausreichende Kapazitäten unter der überall bekannt gegebenen Telefonnummer 116 117.“ Bis zur Öffnung des Impfzentrums in Luckenwalde am 1. Februar bitte man noch um etwas Geduld.

Wie die zu impfenden Seniorinnen und Senioren, die nicht mobil oder in häuslicher Pflege sind, an die Spritzen im Impfzentrum Luckenwalde kommen, darauf gibt es bislang nur ungenügende Antworten. Sowohl das Potsdamer Sozialministerium (MSGIV) als auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg verwiesen in der vergangenen Woche darauf, dass Betroffene nach Möglichkeit die Fahrdienste von Bekannten und Verwandten nutzen sollten. Dabei könnten mobile, regionale Impfzentren gerade dieser Bevölkerungsgruppe helfen, um möglichst bald eine Immunisierung gegen Covid-19 zu bekommen.

