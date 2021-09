Ludwigsfelde

Am beliebtesten sind Gitarre und Klavier: Das Interesse, ein Instrument zu erlernen, ist in Ludwigsfelde derzeit groß.

So groß, dass die Musik- und Kunstschule gar nicht alle Interessenten aufnehmen kann: 103 potenzielle Schüler warten auf einem Platz in der Ludwigsfelder Einrichtung. „Wir merken schon allmählich, dass es Zuzug gibt“, sagt Musikschulleiter Tino Flörke. Je nach Instrument könne die Wartezeit auch mal ein bis zwei Jahre dauern. Doch nicht nur einzelne Instrumente sind gefragt: Nach Angaben Flörkes sind auch Angebote wie die Eltern-Kind-Gruppe oder die Musikalische Früherziehung beliebt. Und dann ist da noch das sogenannte Instrumentenkarussell: Über ein Schulhalbjahr können sich Kinder an verschiedenen Instrumenten ausprobieren – und herausfinden, was am besten zu ihnen passt. Dort sei die Nachfrage so groß, dass es eigentlich einen zweiten Kurs geben müsste, so Flörke. Doch die 19 Lehrkräfte können das derzeit nicht stemmen.

Musikschule Ludwigsfelde wird 30. Jahre

Der Musikschulleiter hatte am Dienstagabend im Ludwigsfelder Ausschuss für Soziales, Schule, Kultur und Sport Bilanz gezogen: Demnach zählt die im Klubhaus angesiedelte Musikschule derzeit 509 Schülerinnen und Schüler. Die Schule bietet dabei ein breites Repertoire an Fächern: Neben dem Erlernen von Gitarre, Posaune, Schlagzeug oder anderen Instrumenten, gibt es auch Angebote wie Orchester, Chöre oder eine Trommelgruppe. Hinzu kommen besondere Formate wie das Instrumentenkarussell.

Auch in den vergangenen Monaten, sagte Flörke vor den Ausschussmitgliedern, habe Unterricht stattfinden können: Statt Präsenzformaten seie man ins Digitale ausgewichen. Da der Unterricht nicht gänzlich ausfiel, konnten auch die Honorarkräfte weiter bezahlt werden. Und doch: Einige Formate wie die Musikalische Früherziehung konnten nicht stattfinden. „Der Präsenzunterricht fehlte“, so Flörke in seiner Bilanz.

Glücklicherweise geht es nun aber weiter: Mittlerweile findet in der Musikschule wieder Regelbetrieb statt. Und ein besonderes Datum steht an: Die Musikschule wird diesen Oktober 30 Jahre alt. Einen Festakt zu planen, sei allerdings bis zum Frühjahr zu unsicher gewesen, sagte Flörke. Doch den, das versicherte er am Dienstag, soll es auf jeden Fall noch geben.

Von Johanna Apel