Mutmaßliche Drogendealer aus Ludwigsfelde vor Gericht

Ludwigsfelde/Potsdam

Der Satz ist markant. „Das ist unsere Stadt“ lautet er, und er soll gefallen sein, als drei Männer vor einigen Jahren in Ludwigsfelde einen vierten Mann besuchten. So jedenfalls steht es in Vernehmungsprotokollen der Polizei, aus denen am Dienstag vor dem Landgericht Potsdam vorgelesen wurde. Ob der Satz tatsächlich so gefallen ist und ob er einem der drei Männer zugeordnet werden kann, die sich jetzt wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Drogenhandels in Ludwigsfelde verantworten müssen, könnte sich in den nächsten Wochen herausstellen. Bis zum 3. Juli sind vier weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Verhandlung seit Mitte Mai

Verhandelt wird gegen die Brüder Brian und Lee S. sowie gegen Toni S. vor der 4. Großen Strafkammer bereits seit Mitte Mai. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Potsdam in ihrer Anklage neben dem Handeltreiben mit Marihuana und Amphetaminen auch vor, gegenüber den Verkäufern teilweise Gewalt angewendet zu haben. Außerdem sollen die drei Männer hinter der Cannabis-Plantage in Klausdorf stehen, deren Bewacher Ende August 2019 zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden war. Die drei Angeklagten, die aus Haftanstalten einzeln in den Gerichtssaal gebracht wurden, haben sich laut Gerichtsangaben nicht zum Vorwurf eingelassen.

Bereits verurteilter Dealer sagt aus

Am Dienstag sagte mit Marko L. mehrere Stunden lang ein Ludwigsfelder aus, der bereits wegen Handeltreibens zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Er wurde aus der Entziehungsantalt vorgeführt. Ob seine Aussage über seine ersten Begegnungen mit den Angeklagten im Jahr 2015 vom Gericht verwertet werden darf, ist indes zweifelhaft. Zwar wurde L. vom Gericht erklärt, dass er die Aussage verweigern darf, wenn er wegen einer Straftat verfolgt werden könnte.

Hier am Bahnhof Birkengrund soll einer der Übergabeorte für Drogen zwischen den Angeklagten und einem der Verkäufer gewesen sein. Quelle: Jutta Abromeit

Nachdem er sich den Fragen der Richter und des Staatsanwaltes gestellt hatte, intervenierte aber zwei Verteidiger, die immer wieder die Art der Befragung beanstandeten. Ihrer Ansicht nach war L. nicht deutlich darauf hingewiesen worden, dass er auch mosaikartige Teile, die ihn bei einer Gesamtschau strafrechtlich belasten könnten, nicht offenbaren muss. Daraufhin belehrte der Vorsitzende Richter Axel Gerlach den Zeugen noch einmal. Der zog seine nun gemachte Aussage zurück – und wirkte sehr erleichtert.

Zeuge zog vor Angst zu seiner Mutter

Was rechtlich wohl nicht verwertbar ist, klang dennoch interessant: L. hatte geschildert, dass er 2015 unabhängig von den Angeklagten Drogen in Ludwigsfelde verkauft hatte. In dieser Zeit habe manchmal ein Angeklagter vor seiner Tür gestanden und sein Geld oder seinen „Stoff“ gefordert – was er aus Angst vor Ärger auch gemacht habe. Dabei will L. auch den Satz „Das ist unsere Stadt“ gehört haben. Er habe das auf das Drogenverkaufen bezogen. Zeitweise sei er sogar zu seiner Mutter aufs Dorf gezogen.

Auch in der Innenstadt von Ludwigsfelde wurden Drogen übergeben. Quelle: Jutta Abromeit

Über Taten, wegen derer er schon verurteilt worden ist, durfte L. indes nicht schweigen. Ab 2018 will er Marihuana und Amphetamine verkauft haben, die Toni S. ihm in der Stadt oder am Bahnhof Birkengrund übergeben hatte. Der Preis blieb ihm überlassen; Toni S. kassierte demnach einen festen Betrag pro Gramm und kam öfter mit Nachschub vorbei. Einmal soll er auch gedroht haben, „Leute“ zu L.s Mutter oder seinem Bruder zu schicken. Auch für L. war es kein schlechtes Geschäft: drei- bis viertausend Euro will der ungelernte, joblose Mann pro Monat zur Verfügung gehabt haben. Mitte Juni 2018 flog er auf, seine Wohnung wurde durchsucht.

Weitere Zeugen werden gehört

In den kommenden Wochen müssen vor der 4. Große Strafkammer weitere Zeugen aussagen, die mit einzelnen oder allen drei Ludwigsfelder Angeklagten Geschätsbeziehungen unterhalten haben sollen. Gegen einen der Zeugen verhängte die 3. Große Strafkammer am Mittwoch in einem parallel laufenden Verfahren nach zwei Verhandlungstagen eine dreijährige Haftstrafe. Der bereits wegen Cannabis-Anbaus vorbestrafte Martin H. hatte nach den Feststellungen der Gerichts unter anderem gestanden, im Jahr 2017 mit den Brüdern S. in Kontakt gekommen und danach für sie Drogen verkauft zu haben. In H.s Ludwigsfelder Wohnung hatte die Polizei neben drei Kilogramm Marihuana auch Haschischkekse, Amphetamine, Ecstasy und Kokain gefunden. Das Urteil gegen H., dessen Anwalt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert hatte, ist noch nicht rechtskräftig.

Von Ingmar Höfgen