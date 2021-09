Ludwigsfelde

Nachdem es am Freitagabend in der Ludwigsfelder Waldsporthalle brannte, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Wie die zuständige Polizeibehörde mitteilte, sollen sich zwei 13-Jährige unerlaubt Zutritt zu der verlassenen Halle in der Albert-Schweitzer-Straße verschafft haben. Nach Polizeiangaben setzten sie dort Unrat in Brand, der später bis ins Dach des Gebäudes übergriff. Das Feuer sei derart außer Kontrolle geraten, so eine Sprecherin, dass später Teile des Daches einstürzten.

Brand in Ludwigsfelde Quelle: Julian Stähle

Lesen Sie auch: Feuer in Ludwigsfelder Wohnung rasch gelöscht

Schon am Freitagabend hatte der Verdacht auf Brandstiftung im Raum gestanden: Das unzugängliche Gebäude verfügt nach Angaben des Stadtwehrführers Patrice Fischer über keine elektrischen Anschlüsse – nach Eintreffen der Feuerwehr gegen 18 Uhr war man davon ausgegangen, dass sich jemand Zutritt zu der Halle verschafft haben müsse. Noch während des Einsatzes hatte die Kriminalpolizei vor Ort ermittelt und eventuelle Zeugen befragt. Da die beiden Tatverdächtigen noch nicht strafmündig sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen über das strafrechtliche Verfahren, wie die Polizeibehörde auf MAZ-Anfrage mitteilt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ludwigsfelder Waldsporthalle ist unzugänglich

Der Einsatz am Freitagabend hatte sich als kompliziert erwiesen: Das unzugängliche Gebäude erschwerte das Löschen. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ludwigsfelde und Ortsteilen, Großbeeren und Trebbin waren angerückt. Der Einsatz dauerte bis in den späten Abend hinein, nach etwa vier Stunden war der Brand gelöscht. Personen oder andere Gebäude kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Der Einsatz gestaltete sich schwierig. Quelle: Johanna Apel

Es war nicht das erste Mal, dass es in dem verlassenen Gebäude brannte: Wie die MAZ bereits berichtete, musste die Feuerwehr bereits im Mai zur ehemaligen Waldsporthalle ausrücken. Auch da ermittelte die Polizei bereits wegen Brandstiftung.

Von Johanna Apel