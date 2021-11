Nach Brand in Ludwigsfelder Wohnung: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Ludwigsfelde

Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Ludwigsfelder Mehrfamilienhaus, bei dem eine tote Person gefunden wurde, ermitteln die Behörden weiter.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun auf MAZ-Anfrage bestätigten, handelt es sich bei der verstorbenen Person „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um die Mieterin der Wohnung. Nähere Angaben zur Todesursache der 60-Jährigen konnten die Behörden am Donnerstagnachmittag jedoch noch nicht machen. Das endgültige Ergebnis der Obduktion liege noch nicht vor. Zuvor hatte die Polizei allerdings darauf verwiesen, dass es keine erkennbaren Hinweise auf ein Einwirken Dritter gegeben habe. Unklar ist auch weiterhin, wie es zu dem Brand in der Karl-Liebknecht-Straße kommen konnte. Die Ursache werde weiterhin ermittelt, teilen die Beamten mit.

Feuerwehr fand tote Person

Das Feuer war am vergangenen Donnerstag, 11. November, gegen 19 Uhr ausgebrochen. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, die mit einer Drehleiter anrückte. Zunächst war unklar, ob sich in der Wohnung in der vierten Etage noch Personen befanden. Bei den Löschmaßnahmen dann der traurige Fund: Die Einsatzkräfte entdeckten eine leblose Person. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Am 11. November rückte die Feuerwehr in Ludwigsfelde zu einem Brand in der Karl-Liebknecht-Straße aus. Eine Wohnung stand in Flammen, in der komplett ausgebrannten Wohnung wurde eine tote Person entdeckt. Quelle: Julian Stähle

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Brand auf andere Wohnungen und den Dachstuhl greifen konnte. Um den Boden zu löschen, hatten die Einsatzkräfte Möbel aus dem Fenster geworfen, die an den Tagen darauf noch sichtbar vor dem Haus lagen.

Totalschaden in Ludwigsfelder Wohnung

Eine Woche später sind die Möbel weggeräumt, ein Flatterband umgibt noch die Wiese vor dem Gebäude. Deutlich sichtbar sind außerdem noch die Spuren an der Wohnung und dem Balkon. Das Mehrfamilienhaus gehört zur Ludwigsfelder Wohnungsgenossenschaft (LWG).

Wie Vorstandsmitglied Henry Suczawski auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat der Brand einen Totalschaden in der Wohnung verursacht. Die Wohnung sei „sehr stark“ beschädigt worden – aktuell untersuche man, inwiefern es nun einer chemischen Behandlung bedürfe. Er geht davon aus, dass die Wohnung in der vierten Etage nicht vor dem kommenden Frühjahr wieder bewohnbar wird.

Feuerwehr arbeitete „sehr sorgfältig“

Suczawski war an dem Abend selbst vor Ort. Als das Feuer ausbrach, war er informiert worden und hinzugeeilt. „So etwas möchte man nicht erleben müssen“, sagt er über die Geschehnisse des Abends. Die übrigen Mieter des Hauses hatten das Gebäude zunächst verlassen müssen. Nach Angaben Suczawskis konnten sie jedoch noch in der Nacht in die Wohnungen zurückkehren. „Gott sei Dank“ sei ihnen nichts passiert.

Auch die Wohnung unter der vom Feuer geschädigten Wohnung ist betroffen. Zwar nicht „sehr umfangreich“ – aber es sei im Zuge der Löscharbeiten zu einem Wasserschaden gekommen, so der LWG-Vorsitzende. Dass nicht noch mehr an dem Abend passiert sei, habe man der Feuerwehr zu verdanken. „Die Feuerwehr hat sehr sorgfältig gearbeitet“, sagt er. Der Wasserschaden sei dementsprechend gering – dennoch müsse mindestens ein Zimmer saniert werden.

Arbeiten an der Fassade des Hauses

Glücklicherweise sei außerdem das Dach nicht betroffen, erklärt Suczawski. Allerdings werden in den kommenden Tagen einige Arbeiten an dem Gebäude vorgenommen werden müssen. „Die Fassade wird wieder hergestellt“, sagt er. Um die Brandschäden weiter zu beseitigen, wird deshalb ab kommenden Montag ein Gerüst an dem Gebäude stehen.

Von Johanna Apel