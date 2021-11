Ludwigsfelde

Nachdem es am Donnerstag in einer Ludwigsfelder Wohnung zu einem Feuer kam und Einsatzkräfte eine leblose Person fanden, ermittelt die Polizei derzeit, wie es dazu kommen konnte.

Bereits am Freitagmorgen waren die Beamten zur Spurensicherung vor Ort, wie ein Polizeisprecher der MAZ bestätigte. Noch konnte die Brandursache allerdings nicht ermittelt werden. Auch die Identität der verstorbenen Person konnten die Beamten am Freitagnachmittag noch nicht klären. „Entsprechende Untersuchungen dauern an“, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen seien Hinweise auf ein Einwirken Dritter jedoch „nicht erkennbar“.

Am Tag nach dem Brand sind die Spuren am Ludwigsfelder Wohnhaus noch deutlich sichtbar: Am Freitagmorgen umgibt Flatterband die Möbelstücke, die am Vorabend von der Feuerwehr aus der Wohnung geworfen worden, um den Boden zu löschen – und um zu verhindern, dass das Feuer weiter um sich greift. Neben den Möbeln sind noch andere Habseligkeiten auf der Wiese stummer Zeuge von dem Feuer in der vergangenen Nacht. Der Balkon, von dem sich ein Polizeibeamter ein Bild von der Situation machte: schwarz. Auch ein leichter Geruch nach Rauch liegt noch in der Luft.

Tote Person in Ludwigsfelder Wohnung

„Sieht schlimm aus“, sagt ein Mann, der vorbeiradelt. Eine Anwohnerin berichtet der MAZ, dass sie am Abend von dem vielen Blaulicht mitbekommen habe. Als feststand, dass es sich um einen Einsatz wegen eines Brandes handelte, habe viel Aufregung geherrscht. Die Person in der Wohnung habe sie nur vom Sehen gekannt. Dass es am Vorabend in Ludwigsfelde brannte, scheint sich herumgesprochen zu haben: Beim Besuch vor Ort halten immer wieder Passanten an und schauen auf die zerstörte Wohnung. „Da hat das Haus gebrannt“ rufen Schülerinnen, während sie vorbeigehen.

Ludwigsfelde: Feuerwehrleute löschen mit einer Drehleiter den Brand in einer Wohnung. Quelle: Julian Stähle

Wie berichtet, war in einer Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Anwohner informierten die Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte. Noch war nicht klar, ob sich in der Wohnung in der vierten Etage noch Personen befanden. Wenig später dann die traurige Erkenntnis: Während der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Ursache für den Brand noch unklar

Dass der Brand in der vierten Etage nicht auf den Dachstuhl greifen konnte, wurde vom schnellen Eingreifen der Feuerwehr verhindert. Durch das Löschwasser kam es jedoch in den darunter liegenden Wohnungen zu Wasserschäden.

Noch ist unklar, wie es zu dem Brand und zu dem Tod der Person kommen konnte. Wie ein Polizeisprecher am Freitag auf MAZ-Anfrage bestätigte, sichern die Beamten derzeit die Spuren.

