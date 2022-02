Ludwigsfelde

Eine gute Woche nachdem im Ludwigsfelder Neubaugebiet Rousseau-Park ein Mann mit Schüssen gestoppt wurde, dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall weiter an. Wie ein Polizeisprecher der MAZ mitteilte, habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Das sei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geschehen, die danach das Verfahren übernimmt.

Am vergangenen Mittwoch war die Polizei in die Pyrenäenstraße gerufen worden. Zeugen hatten gemeldet, dass ein 31-Jähriger einen Bauarbeiter bedroht haben soll. Er solle sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und ein Messer bei sich tragen. Ein Suizidversuch wurde vermutet.

31-Jähriger wurde in Krankenhaus gebracht

In Richtung der herbeieilenden Polizisten soll der Mann schließlich einen Hammer und andere Gegenstände geworfen haben. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam er nach Polizeiangaben nicht nach. Er soll weiter auf sie zugekommen sein – weswegen die Beamten zunächst Reizgas einsetzten. Doch auch das zeigte offenbar keine Wirkung. Als „letztmögliches Mittel“ griff die Polizei zur Schusswaffe und setzte mehrere Schüsse ab. Mindestens einer davon traf ihn ins Bein. Die Beamten fanden anschließend ein Messer bei ihm.

Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf.

