Ludwigsfelde

Dass der Wolf wieder in Brandenburg heimisch ist, stört Jonas Scholz prinzipiell nicht. „Der Wolf ist da und das soll auch so bleiben“, sagt er. Dass der Ludwigsfelder Schäfer nun aber zunehmend Angst um seine Tiere hat, will er nicht länger hinnehmen.

Aus diesem Grund hatte er am Freitagabend zu einem „Mahn- und Solidarfeuer“ in Siethen eingeladen. Bei der Zusammenkunft sollte es um einen Meinungsaustausch bezüglich der „aktuellen Probleme“ mit dem Wolf gehen, so Scholz. 40 Interessierte waren nach Angaben des Schäfers an dem Abend vor Ort – darunter auch Politiker wie die Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig (CDU) und Johannes Funke (SPD). „Das war großartig“, sagt Scholz. Das Interesse, sich mit dem Wolf zu beschäftigen, sei auf jeden Fall da. An dem Abend habe er erklären können, was aus seiner Sicht das Problem mit dem Tier sei.

Zwei Risse in Ludwigsfelder Herde

Rückblick: Im Frühjahr war die Herde des Bio- und Wanderschäfers von Wölfen heimgesucht worden – und das gleich zweimal binnen kürzester Zeit. Insgesamt achtzehn Tiere habe er bei den Angriffen verloren, erzählt Scholz. Die MAZ hatte damals über die Attacken berichtet – wobei die Zahl der toten Schafe danach noch weiter in die Höhe ging, so Scholz. Noch Tage später habe er weitere Hinweise gefunden, manche Tiere waren ihren Wunden zudem erst später erlegen.

Bio- und Wander-Schäfer Jonas Scholz im Frühjahr 2021. Quelle: Jutta Abromeit

Für die überlebenden Schafe ein Schock: „Der Wolf dringt in eine bestehende Struktur und tötet wahllos“, sagt Scholz. Es dauere Monate, bis sich die traumatisierten Tiere von einem solchen Angriff erholen. In dieser Zeit sei es schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Nicht nur das: Auch der Schäfer musste mit dem Verlust der Schafe umgehen. „Mit welchem Gefühl kommt man danach jeden Morgen an die Koppel?“, fragt er – ohne darauf selbst eine Antwort zu haben.

Bestimmte Wölfe gezielt töten

Eine Antwort könnte seiner Ansicht nach jedoch die Politik liefern. Denn Scholz hat eine klare Forderung: Während Wölfe nicht prinzipiell geschossen werden sollten, müsse man bestimmte Wölfe „entnehmen“ dürfen. Konkret bedeutet das: Einzelne Wölfe – vielleicht sogar einzelne Rudel – sollten nach Ansicht von Scholz getötet werden dürfen. Anhand von DNA-Proben, die sowieso nach jedem Angriff entnommen würden, könne man schließlich einzelne Individuen zurückverfolgen. Der Hintergrund: Wölfe seien territorial unterwegs – und an bestimmten Orten gäbe es „Übergriffe am laufenden Band“. Würde man hier gezielt ein Tier töten, könne das Schäfern ruhigere Nächte bescheren.

Das Landesumweltamt verweist auf MAZ-Anfrage darauf, dass nach der aktuellen Brandenburger Wolfsverordnung bereits das Töten bestimmter Wölfe erlaubt sei. Zeige ein Wolf etwa ein „für den Menschen problematisches Verhalten“ oder müssten „erhebliche landwirtschaftliche Schäden“ abgewandt werden, könne eine Tötung unter Umständen erlaubt sein. Dafür müssen aber einige Tatbestände – etwa das mehrfache Eindringen des Wolfs in gesicherte Herden – gegeben sein. Nach Angaben des Pressesprechers Thomas Frey bedürfe es da zunächst einer Prüfung.

Schäfer hat bereits aufgegeben

Nach Ansicht Jonas Scholz’ müsste es jedoch künftig weniger Bürokratie geben. „Wir haben einen enormen bürokratischen Aufwand“, sagt der Schäfer. Für jeden Zaun, jeden Hütehund zur Prävention müsse ein Antrag gestellt werden. Zwar sei „großartig“, dass es so viele Hilfen gebe – allerdings sei es sehr kompliziert, bei all den Anträgen durchzusehen. Und er führt auch ein Beispiel an: Nach den Angriffen im Frühjahr sei sein Zaun vier Stunden lang vermessen worden, um herauszufinden, inwiefern er vielleicht den Regularien nicht entsprochen habe.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Scholz ist nicht der einzige Tierhalter in der Region, der sich um seine Herde sorgt: Wie die MAZ bereits berichtete, hat die Zahl der Wolfrisse in der Region zugenommen. Alleine in Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark wurden in diesem Jahr bereits fast 300 Tiere getötet. In Philippsthal (Potsdam-Mittelmark) gab ein Landwirt nach mehreren Wolfsangriffen die Schafhaltung sogar ganz auf. Eine Entwicklung, vor der auch Scholz warnt: „Wenn wir jetzt nicht handeln, dann können wir einpacken“, sagt er. „Dann wird es keine Schäfer mehr geben“.

Von Johanna Apel