Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Linksjugend hat am vergangenen Freitag mit Hilfe des Kommunalservices der Stadt zehn Obstbäume in der Straße „Winkel“ im Ortsteil Wietstock gepflanzt. Noch sind die Bäume recht kahl, doch in den kommenden Jahren sollen sie hungrige Passanten mit Obst versorgen, denn das darf sich dann jeder kostenlos mitnehmen.

Hier können sich Passanten demnächst bedienen: Zehn Obstbäume stehen nun in der Straße "Winkel" im Ludwigsfelder Ortsteil Wietstock. Quelle: Linksjugend Solid Teltow-Fläming

„Wir haben uns da an Geschichten von den Großeltern erinnert, die auf dem Schulweg immer Früchte gepflückt haben“, sagt Tobias Lübbert von der Linksjugend. „Frei zugängliche Obstbäume gab es früher aber deutlich öfter.“ Mit ihrer Pflanz-Aktion wollen die Jungpolitiker aber nicht nur die Wanderer und Wietstocker beglücken sowie den Ortsteil verschönern, sondern sich auch für die Umwelt einsetzen. Denn zur Blütezeit sind die Bäume Nahrungsquelle für Bienen und Insekten.

Linksjugend sucht Baumpaten

Die Linken wollen sich nun um die von der Stadt gestellten Bäume kümmern, haben sich zum Gießen extra mehrere Wasserkanister besorgt, mit denen sie nun mindestens alle zwei Wochen nach Wietstock fahren. „Wenn jemand aus Wietstock Lust hat, eine Baumpatenschaft zu übernehmen, würden wir uns aber auch freuen“, sagt Lübbert. Sollte das Interesse dahingehend groß sein, kann er sich vorstellen, das Pilotprojekt auch weiter auszubauen. „Aber das müssen wir jetzt erst mal sehen.“

Lesen Sie auch:

Er kann sich auch nicht vorstellen, dass das Obst der vier Kirsch-, vier Apfel- und zwei Birnbäumen später von niemandem gepflückt wird – sollte das aber doch so sein, will die Linksjugend es in Kisten packen und dem Verein Solbra spenden, der eine Essensausgabe für Bedürftige betreibt.

Von Lisa Neugebauer