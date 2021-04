Netflix und mehr: Maskenbildnerin Michèle Knuth aus Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

„Kunst? Damit kannst du doch nichts anfangen“ – diese Reaktion schlug der Ludwigsfelderin Michèle Knuth nicht nur einmal entgegen, als sie nach dem Abitur am Marie-Curie-Gymnasium entschied, Maskenbildnerin zu werden. Doch schon damals hörte sie nicht auf die kritischen Stimmen, verfolgte ihren Weg und jetzt, nach ihrem Masterabschluss, ist sie sicher: „Die Aussage stimmt nicht – du musst nur deine Nische finden.“

„Ich mag es, mich im Detail zu verlieren“: Ludwigsfelderin Michèle Knuth hat gerade ihren Abschluss als Maskenbildnerin gemacht. Quelle: Lisa Neugebauer

„Prinzessin wollte ich aber nie sein“

Ihre Nische hat Knuth gefunden. Doch bevor es so weit war, hat sie erst einmal verschiedene Sachen ausprobiert. „Ich habe mich als Kind und Jugendliche schon immer gern verkleidet und geschminkt“, sagt sie. „Prinzessin wollte ich aber nie sein – eher Monster und Kreatur.“ Nach dem Abitur entschloss sie sich unter anderem für ein Praktikum am Berliner Schlossparktheater, um herauszufinden, ob der Beruf der Maskenbildnerin etwas für sie ist. „Der Job ja, die Arbeit dort nicht unbedingt“, so das Fazit der 24-Jährigen.

An den meisten Theatern in Deutschland arbeiten Maskenbildner vor allem mit Schminke und Frisuren, weniger mit aufwendigen Masken. „Die Make-up-Richtung ist aber nicht unbedingt meins, ich will lieber Modellieren“, stellte sie nach dem Praktikum fest. In ihrem Studium an der Münchner Theaterakademie konnte sie dem „glücklicherweise“ nachgehen, lernte dort viele Techniken kennen, wie sich etwa Wunden, Verformungen oder ganze Körperteile lebensecht herstellen lassen. „Das Wichtigste ist: Ich muss es glauben können“, sagt Knuth. „Inzwischen stört es mich in Filmen, wenn ich erkenne, dass es eine Maske ist.“ Dann sei der Effekt nicht gut gemacht, sagt sie.

Gehört zur Arbeit von Michèle Knuth: Gesichter und Frisuren gestalten. Quelle: Vera Mandragora/Michèle Knuth

Beim Maskenbild der Netflix-Serie „The Witcher“ mitgearbeitet

Um sich in dieser Richtung weiterzubilden, hat Knuth während der Semesterferien mehrere Praktika gemacht, unter anderem in einer Spezialeffekte-Werkstatt in Budapest. Bei den Filmen, die in Deutschland produziert werden, würden oft keine aufwendigen Modellierungen gebraucht, sondern eher kleine Teile wie leichte Wunden, sagt die 24-Jährige. „Für große Schusswunden und gruselige Kreaturen beispielsweise gibt es hier kaum einen Markt.“ Anders in Budapest: In der Filmeffekte-Werkstatt konnte die damalige Studentin neben Masken für Theaterproduktionen unter anderem auch am Maskenbild für die Netflix-Serie „The Witcher“ (Der Hexer) mitarbeiten – einer Fantasie-Horror-Serie, in der die Hauptfigur Geralt von Riva auf Monsterjagd geht. „Das war sehr cool“, sagt Knuth.

Teil der Masterarbeit von Maskenbildnerin Michèle Knuth: eine lebensechte Plastik eines Herzens. In der Ausstellung kann es sogar pulsieren. Quelle: Sylwia Makris

Michèle Knuth arbeitet beim Erfinder der „Körperwelten“

Zum Ende ihres Studiums war der 24-Jährigen dann endgültig klar: Für sie soll es in die Welt der Modellierungen gehen. „Ich mag es, mich in Details einzuarbeiten und mich darin zu verlieren“, sagt sie. Um noch eine weitere Facette des Berufs kennenzulernen, bewarb sie dich auf ein Praktikum im Plastinarium in Guben (Landkreis Spree-Neiße), wo Mediziner und Künstler Gunther von Hagens unter anderem für seine Ausstellungen „Körperwelten“ Körper von Verstorbenen konserviert. „Wer das nicht kennt, findet das erst mal gruselig“, sagt Knuth. „Aber wenn man es kennenlernt, ist es das gar nicht – es riecht nicht mal komisch.“

Im Plastinarium habe sie viel über den menschlichen Körper gelernt – und gleich für ihre Masterarbeit nutzen können: eine lebensechte (etwas verkleinerte) Silikon-Plasitk eines nackten 13-jährigen Mädchens ohne Gesicht, das ein vereinfachtes Herz in den Händen hält. Zusätzlich das Gesicht eines alten Mannes und ein pulsierendes Herz. „Es soll die Verlorenheit in der Pubertät darstellen und die Identitätssuche“, sagt Knuth. Sie hatte beim Modellieren natürlich noch viel mehr im Kopf, will aber auch dem Betrachter Raum zur Deutung geben. Doch sie verrät: „Das ist ein Selbstporträt und die Maske das Gesicht meines Opas.“ Wenn Corona es wieder zulässt, wird ihr Kunstwerk auch im Plastinarium in Guben zu sehen sein.

Die Masterarbeit von Maskenbildnerin Michèle Knuth: eine lebensechte Plastik eines 13-jährigen Mädchens und eine Maske vom Gesicht ihres Großvaters. Quelle: Sylwia Makris

Übrigens: Inzwischen kritisiert niemand mehr Michèle Knuths Berufswunsch. Wenn sie jetzt davon erzählt, heißt es nur: „Maskenbildnerin? Wie cool!“

Von Lisa Neugebauer