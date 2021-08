Ludwigsfelde

Auf einigen Ludwigsfelder Spielplätzen haben nun auch kleinere Kinder eine größere Auswahl. Der Kommunalservice der Stadt hat in dieser Woche unter anderem auf dem Spielplatz Karl-Liebknecht-Straße/Erich-Weinert-Straße, in Siethen und Ahrensdorf Babyschaukeln aufgehängt. Aus den geschlossenen Sitzschalen können Kleinkinder nicht herausrutschen und so sicherer schaukeln.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hinweis, auf welchen Spielplätzen solche Babyschaukeln nötig sind, kam von der kürzlich neu gegründeten „Initiative Familie in LU“. Diese hat unter anderem das Projekt „Ludwigfelder U3-Spielplatz“ ins Leben gerufen, in dem sich die Engagierten für die Gestaltung von allgemein zugänglichen Kleinkindspielplätzen in Ludwigsfelde einsetzen.

Lesen Sie auch:

Laut Initiative sind auf dem Spielplatz in der Karl-Liebknecht-Straße/Erich-Weinert-Straße zusätzliche Sitzbänke und die Errichtung eines farbenfrohen U3-Spielgerätes für Kinder unter drei Jahren geplant. „Wir wünschen den Kleinen aber auch jetzt schon viel Spaß beim Spielen“, teilte die Initiative mit.

Von lin