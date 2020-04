Rangsdorf/Ludwigsfelde

Auf der A 10, dem südlichen Berliner Ring, wird eine große Baustelle eingerichtet. Ab sofort werde die Fahrbahn in Richtung Dreieck Nuthetal zwischen den Anschlussstellen Rangsdorf und Ludwigsfelde West saniert, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Dienstag mit. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Juli dauern. Dazu werden zwei Fahrspuren gesperrt, der Verkehr wird zweispurig in Richtung Dreieck Nuthetal geführt, eine der Spuren wird auf der Gegenfahrbahn eingerichtet. Zurzeit werden Mittelstreifenüberfahrten und Nothaltebuchten gebaut, so der Landesbetrieb. Das Tempo wird in dem etwa zehn Kilometer langen Baustellenbereich auf 80 km/h beschränkt. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Anschlussstellen Genshagen und Ludwigsfelde-Ost teilweise gesperrt. Wann genau das passieren wird, steht noch nicht fest.

Von MAZonline