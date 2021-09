Neue Kita-Satzung in Ludwigsfelde: Viele Eltern zahlen voraussichtlich weniger

Ludwigsfelde

In Ludwigsfelde gilt jetzt eine neue Kita-Satzung. Sie legt unter anderem fest, wie viel Geld Eltern für einen Platz in einer der städtischen Kitas und im Hort zahlen müssen. Bisher galt eine Satzung von 2001, diese habe aber überarbeitet werden müssen, weil sich seitdem einige gesetzliche Regelungen geändert beziehungsweise konkretisiert hätten, so Paul Niepalla, Fachbereichsleiter für Soziales des Ludwigsfelder Rathauses. Seine Abteilung hat die neue Kita-Satzung ausgearbeitet, die die Stadtverordneten in ihrer vergangenen Versammlung beschlossen haben.

Niepalla zur Kita-Satzung: „Wir ermitteln das tatsächlich verfügbare Einkommen“

Die größte Änderung: Als Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge wird nicht mehr das reine Brutto-Jahreseinkommen der Eltern herangezogen, sondern das bereinigte Haushaltseinkommen – sprich das Brutto-Einkommen abzüglich der Sozialversicherung. Diese wird mit einer Pauschale von 25 Prozent angesetzt. „Wir ermitteln also das tatsächlich verfügbare Einkommen“, so Niepalla. Bei allen, bei denen sich der Kita-Beitrag also bisher beispielsweise nach einem Jahreseinkommen von 73.100 Euro berechnete, gelten bei der Bestimmung der Gebühren nun 25 Prozent weniger – also nur noch 54.825 Euro – als Grundlage.

Wer sich jetzt freut, dass sich so der Kita-Beitrag extrem verringert, muss aber enttäuscht werden. Zur neuen Kita-Satzung gehört natürlich auch eine neue Gebührentabelle, in der die Stadt die Beiträge an die neue Berechnungsgrundlage angepasst hat. In dem vorangegangenen Beispiel ändert sich daher der Beitrag für das erste Kind nicht. Wer in der neuen Satzung nachsehen will, wie sich seine oder ihre Beitragssätze gegebenenfalls verändern, darf nicht vergessen von seinem oder ihrem Jahresgehalt die 25 Prozent abzuziehen, denn in der neuen Tabelle sind nun die bereinigten Einkommen aufgelistet.

Geschwisterkinder zahlen weniger Kita-Gebühren

Vor allem wegen der neuen Beitragssätze für das zweite, dritte oder vierte Kind dürfen viele Eltern mit der neuen Satzung weniger zahlen als zuvor. Wie Fachbereichsleiter Niepalla erklärt, zahlen Eltern nun für jedes Kind definitiv den in der Tabelle angegebenen Betrag. Heißt: Selbst wenn das älteste Kind keine städtische Kita besucht, wird für das zweite Kind ein geringerer Betrag erhoben. „Es geht hier wirklich um die Geburtsreihenfolge, nicht mehr darum, wie viele Kinder eine Kita besuchen“, so Niepalla. „Es ist zu erwarten, dass mit der Satzung ein Großteil der Ludwigsfelder Eltern geringfügig entlastet wird.“

Aber: Wer bisher mit 73.100 Euro oder mehr Jahresgehalt den Höchstbetrag zahlen musste, muss eventuell damit rechnen, künftig mehr zu zahlen. Denn in der neuen Kita-Satzung wurden die Beitragstabellen um weitere höhere Einkommensstufen erweitert: Bisher zahlten alle mit einem Jahreseinkommen über 73.100 Euro den gleichen Höchstbetrag, jetzt zahlt mehr, wer darüber hinaus mehr verdient. Bis zu einem bereinigten Einkommen (25 Prozent Abzug) von rund 74.326 Euro – also einem unbereinigten Jahresgehalt von rund 98.000 Euro – geht die Tabelle. „Damit wird der Entwicklung der Einkommen in den vergangenen zwanzig Jahren Rechnung getragen“, heißt es in der Begründung.

Die neue Kita-Satzung gilt rückwirkend bereits seit Anfang des Kita-Jahres, Anfang August. Wie viele Eltern tatsächlich entlastet und wie viele mehr zahlen müssen, wird sich allerdings erst in den kommenden Monaten herausstellen. Die Rathausmitarbeiter würden etwa bis Ende des Jahres brauchen, um die Beiträge neu zu berechnen, so Niepalla.

