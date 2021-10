Ludwigsfelde

Vor dem Gebäude der Ludwigsfelder Stadtwerke in der Potsdamer Straße gibt es neuerdings eine Ladestation für Elektro-Fahrräder. Die Ladestation wurde kürzlich in Betrieb genommen und soll Ludwigsfeldern nun ermöglichen, ihre E-Fahrräder dort zu laden.

Wie Ralf Bretschneider von den Ludwigsfelder Stadtwerken erklärte, sei die neue Anlaufställe für Fahrradfahrer künftig immer zu den Öffnungszeiten der Stadtwerke zugänglich. Die ersten Stadtwerke-Mitarbeiter würden bereits ihre E-Räder dort laden, so Bretschneider.

Immer mehr Ladestationen in der Region

In der gesamten Region gibt es immer mehr Möglichkeiten, um ein elektrisches Fahrrad mit Energie vollzutanken. Nur ein paar Gehminuten vom Stadtwerke-Gebäude finden Radfahrer etwa vor dem Ludwigsfelder Edeka Specht eine weitere Möglichkeit, sowohl E-Autos als auch E-Bikes zu laden. Auch am Bahnhof oder in Genshagen können Ludwigsfelder, die Anlaufstellen finden, um ihrem Fahrzeug den notwendigen elektrischen Schwung zu geben.

Dass es immer mehr Ladestationen gibt, hat seinen Grund: E-Bikes werden immer beliebter, nach Angaben des Statistischen Bundesamts standen zum Jahresbeginn 2021 mehr als 7 Millionen E-Bikes in den privaten Haushalten.

Aber auch was den Energieschub für E-Autos angeht, wird man in Ludwigsfelde an vielen Stellen fündig: So können E-Autos beispielsweise vor der Ludwigsfelder Stadtverwaltung oder dem Evangelischen Krankenhaus aufgeladen werden.

Von Johanna Apel