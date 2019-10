Ludwigsfelde

Sie ist größer, moderner und komfortabler – die neue Rettungswache in Ludwigsfelde. Sie steht auf 910 Quadratmetern Grundfläche und drei Etagen dicht am Evangelischen Krankenhaus in der Straße der Jugend 63 A und löst die bisherige alte Wache an der Rückfront des Krankenhauses ab. Sie bietet nicht nur Platz für...