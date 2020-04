Ludwigsfelde

Verglichen mit Zeiten ohne das Corona-Virus ist es aktuell relativ leicht, am Bahnhof Ludwigsfelde einen Parkplatz zu finden. Viele Berufspendler kennen die Situation jedoch auch anders: Wenige freie Parkplätze für die immer stärker wachsende Anzahl an Pkw sorgen für morgendlichen Unmut unter den Pendlern.

Die neuen Stellplätze sind gut erreichbar. Quelle: Jutta Abromeit

Die Stadt hat nun binnen kürzester Zeit eine provisorische Stellplatzfläche für 35 Fahrzeuge an der Ladestraße, in direkter Nähe zum Gleis, angemietet, um die angespannte Parksituation im Bahnhofsumfeld zu entlasten. Über die Ladestraße, in der sich bereits zahlreiche Parkplätze befinden, ist die rund 1.500 Quadratmeter große Stellplatzfläche über zwei Einfahren zu erreichen.

Zaun gesetzt und Beleuchtung verbessert

Im Zuge der Arbeiten an der Fläche wurde neben den Markierungsarbeiten die komplette Fläche gesäubert, ein neuer Zaun gesetzt, die Beleuchtung erweitert und das wild wachsende Grün zurückgeschnitten, um das notwendige Lichtraumprofil zu schaffen.

