Ludwigsfelde

Seit dem 1. August wird das Department für Urogynäkologie, onkologische und minimalinvasive Gynäkologie sowie Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde von Wolfgang Pritze geleitet. Das Department bildet gemeinsam mit dem Department Brustzentrum das neu geschaffene Zentrum für Frauenheilkunde. Pritze ist ein erfahrener Gynäkologe und Geburtshelfer, so der Klinkträger, das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin. Er hat seit vielen Jahren in leitenden Positionen an Frauenkliniken in Deutschland gearbeitet. In der Geburtshilfe lege er auf ein familienfreundliches Gesamtkonzept besonderen Wert. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Risikogeburtshilfe. Dafür hat Pritze die Schwerpunktbezeichnung „Spezielle Geburtshilfe und Perinatologie“ erworben. In der Gynäkologie widmet sich Pritze insbesondere den Erkrankungen des Beckenbodens. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind gynäkologische Operationen auf minimalinvasivem Wege (Bauchspiegelung) sowie gynäkologisch-onkologische Operationen. Pritze war bereits 2013 und 2014 als Oberarzt in Ludwigsfelde tätig.

Von MAZonline