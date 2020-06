Ludwigsfelde

Seit dem Frühjahr bietet die Friedhofsverwaltung von Ludwigsfelde Partnergräber in einer Urnengemeinschaftsanlage an, sie werden als sogenannte Partnergräber vergeben. Diese Bestattungsform stieß vor allem wegen der Bepflanzung – Ende April, Anfang Mai erblühten die tausenden Waldsteinien-Pflanzen zu einem gelben Teppich – auf so große Resonanz, dass jetzt ein weiteres Grabfeld dieser Art folgt.

In der neuen Urnengemeinschaftsanlage entstehen 54 neue Gräber mit 108 Grabplätzen. Außerdem, so informiert die Stadtverwaltung, erweitere die Firma Grün und Bauen – Landschaftsbau Thomas Güldemeister dabei auch die Urnengemeinschaft mit anonymer Urnenbeisetzung, bekannt unter der Bezeichnung Grüne Wiese.

Die Kosten für die Herrichtung der neuen, rund 500 Quadratmeter großen Fläche würden sich auf etwa 23.000 Euro belaufen, so Stadtsprecher Kevin Senft. Die Partnergrabanlage werde im Nachhinein mit Stauden und Kleingehölzen bepflanzt, Bänke werden aufgestellt und es werde eine Blumenablage eingerichtet.

