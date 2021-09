Ludwigsfelde

Das 2G-Modell ist beschlossen: Am Dienstag einigte sich das Brandenburger Landeskabinett auf die Regelung, die Gastronomen, Hoteliers und anderen Veranstaltern die Entscheidung überlässt, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren.

Bei vielen Betreibern der Region steht diese Entscheidung jedoch noch aus: „Wir warten erst einmal ab“, sagt etwa Thomas Worm, Betreiber von Schloss Diedersdorf. Zwar sei er in der Sache durchaus zwiegespalten: Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse die gesundheitlichen Folgen bedenken, so Worm. Ob er allerdings 2G auf Schloss Diedersdorf zur Regel machen werde, konnte er am Dienstag noch nicht sagen. Vorerst gelte das 3G-Modell, so Worm.

Gastronomen noch unentschieden

Auch im Ludwigsfelder Restaurant Waldfrieden sieht man das ähnlich: „Erstmal geht es mit 3G weiter“, sagt Inhaber Frank Michaelis. Wegen der aktuellen Corona-Lage in Teltow-Fläming gilt derzeit sowieso die Regel, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete den Innenbereich von Gaststätten nutzen können. Die Außengastronomie ist davon jedoch ausgenommen. Wie es künftig weitergehen soll, hatte Michaelis am Dienstag noch nicht entschieden.

Ilas Ilazi von der Ludwigsfelder Trattoria „Da Toni“ ist wie die anderen Gastronomen ebenfalls noch unschlüssig. Weil die Außengastronomie derzeit sowieso viel Spielraum lässt, setzt Ilazi vorerst weiter auf 3G. Kommen allerdings die kälteren Temperaturen und der Rückzug in den Innenbereich hinzu, könne sich das auch ändern, sagt er. Der Trattoria-Inhaber verweist darauf, dass Gastronomen beim 2G-Modell auch auf weniger achten müssen.

Weniger Corona-Einschränkungen bei 2G

Die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass für Veranstalter und Unternehmen „kaum noch Corona-Einschränkungen“ gelten, wenn sie den 2G-Weg gehen. „Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maske, Personengrenzen und Quadratmetervorgaben entfallen“, heißt es seitens des Gesundheitsministeriums.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unentschlossenheit auch im Hotelgewerbe: Im Best Western Premier Airporthotel in Blankenfelde-Mahlow habe man sich „noch gar nicht“ entschlossen, wie die stellvertretende Geschäftsführerin Stefanie Reichard berichtet. Auch Gerald Dickert, Geschäftsführer des B&B Hotels Genshagen verweist darauf, dass man noch „Bedenkzeit“ benötige. Während er in Genshagen vorerst auf 3G setze, zeichne sich im Potsdamer Hotel jedoch eine Tendenz zu 2G ab – allerdings sei die überwältigende Mehrheit der Gäste sowieso geimpft, so Dickert. Auch im Ludwigsfelder Klubhaus stand am Dienstag die Entscheidung noch aus.

Was Ludwigsfelder darüber denken

Stimmungsbild in der Ludwigsfelder Innenstadt: Andrea Simonsen und ihre Tochter Sabrina Benz sind nicht begeistert, dass Gastronomen und Veranstalter nun die Möglichkeit haben, Ungeimpften den Zutritt zu verwehren. „Ich bin geimpft und finde es trotzdem nicht gut“, sagt Benz. Sie ist dagegen, Getestete von den Aktivitäten auszuschließen. „Das ist eine Form von Impf-Druck, den ich nicht gut finde“, sagt auch Simonsen. Auch sie ist geimpft, ist aber dafür jedem die Entscheidung selbst zu überlassen. „Das einzige, das Sinn ergeben würde, wäre eine generelle G-Regel – also wenn jeder getestet sein muss“, sagt Benz. Die 2G-Regel hält sie für nicht zielführend. „Auch Geimpfte können sich noch mit Corona infizieren und das Virus auch weitergeben“, argumentiert sie.

Wolfgang Lüdtke ist dafür, noch mehr Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Quelle: Lisa Neugebauer

Wolfgang Lüdtke sieht das anders: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter zum Superspreader wird, ist viel geringer“, sagt er. „Die Infektiosität ist schließlich nicht so hoch.“ Er befürworte daher die 2G-Regel, würde sich in einem Restaurant so sicherer fühlen. „Das vereinfacht die Sache für verantwortungsvolle Bürger“, sagt er. Lüdtke findet sogar, dass der Druck auf Ungeimpfte noch weiter erhöht werden muss. „Die 2G-Regel sehe ich noch nicht als Druck an.“

Von Lisa Neugebauer und Johanna Apel