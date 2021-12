Königs Wusterhausen

Die Corona-Variante Omikron ist deutlich ansteckender als die bisher dominierende Delta-Variante. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt deswegen davor, dass durch Omikron kritische Infrastrukturen zusammenbrechen könnten, etwa bei Polizei, Feuerwehr oder in der Verwaltung - auch in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming.

Befürchtet wird, dass sich viele Menschen zeitgleich infizieren und deswegen entweder krank werden oder in Quarantäne müssen. Dann könnten für die Arbeit in den kritischen Bereichen nicht mehr genug Leute zur Verfügung stehen.

So reagiert die Kreisverwaltung in Teltow-Fläming

„Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming hat zur Verhinderung eines zeitgleichen Ausfalls ganzer Bereiche ein ausgefeiltes Hygienekonzept erarbeitet“, sagt Katrin Melzer aus der Pressestelle der Kreisverwaltung. Das Konzept sehe vor, dass überwiegend aus dem Homeoffice gearbeitet werde.

Lasse sich die Arbeit vor Ort nicht vermeiden, würden Büros nur einzeln vergeben. Meetings würden ausschließlich per Videokonferenz stattfinden – auch wenn die Teilnehmenden im Haus seien. Für die Beschäftigten gebe es eine 3G-Zutrittbeschränkung.

Im Falle eines größeren Corona-Ausbruchs würden weitere Maßnahmen erlassen. „Das kann bis hin zur Einschränkung der Öffnungszeiten gehen“ sagt Katrin Melzer. Die gleichen Regeln gelten auch für die Kfz-Zulassungsstellen.

Diese Notfall-Maßnahmen gibt es im Gesundheitsamt

Für das Gesundheitsamt des Landkreis gibt es weitere Maßnahmen. Fallen Beschäftigte dort aus, müssten diese durch andere Beschäftigte des Gesundheitsamtes ersetzt werden. „Bei weiterer Eskalation greift die Folgestufe. Dann werden Mitarbeiter durch Hilfskräfte aus Ämtern der Kreisverwaltung, nachgeordneten Einrichtungen oder der Bundeswehr unterstützt“, sagt Katrin Melzer.

In der Kreisverwaltung schätzt man die Impfquote der Mitarbeiter bei 80 Prozent, sagt Katrin Melzer. Die Angabe ist freiwillig, weshalb eine exakte Zahl nicht genannt werden könne. Bei den Rettungsdiensten seien 90 Prozent geimpft.

Diese Maßnahmen hat die Kreisverwaltung in Dahme-Spreewald vorgesehen

Auch die Kreisverwaltung von Dahme-Spreewald reagiert auf die Gefahren der Omikron-Variante. Der Plan sehe eine Priorisierung krisenrelevanter Aufgaben und deren personelle Sicherung vor, falls nötig würden die priorisierten Bereiche aus anderen verstärkt, teilt Kathrin Veh, eine Sprecherin der Verwaltung mit. Derzeit komme es innerhalb der Kreisverwaltung nur vereinzelt zu Ausfällen wegen des Corona-Virus. „Ein übergreifendes Ausbruchsgeschehen war bislang nicht zu verzeichnen“, sagt sie.

Zudem gebe es einen Maßnahmenplan zur Sicherstellung des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes. Hier greife ein Stufenplan. Was das konkret bedeutet, teilte die Kreisverwaltung nicht mit.

Feuerwehren in Königs Wusterhausen und Ludwigsfelde

Auch die Feuerwehren versuchen nach Kräften, flächendeckende Ausfälle zu vermeiden. So arbeiten die hauptamtlichen Kräfte in den Wachen in Königs-Wusterhausen und Ludwigsfelde etwa in festen Teams, die niemals durchmischt werden.

Vier Teams seien es in Königs-Wusterhausen, jedes Team bestehe aus sieben Feuerwehrmännern, sagt Sebastian Gellrich, Stadtwehrführer. Insgesamt engagieren sich bei den Feuerwehren in der Stadt aus 250 Ehrenamtler, dazu gibt es 35 hauptamtlichen Feuerwehrleute. Die Mehrzahl von ihnen sei geimpft, allerdings gebe es auch noch ungeimpfte Feuerwehrleute.

Ähnliche Maßnahmen ergreift die Feuerwehr in Ludwigsfelde. Hier habe man zwei Teams, die aus 20 bis 25 Leuten bestehen, sagt Stadtwehrführer Patrice Fischer. Zudem gelte in der Ausbildung die 3G-Regel, im Einsatz sogar die 2G-Regel. Zum Schutz aller Beteiligten dürften also nur geimpfte und genesene Feuerwehrleute ausrücken.

Die Impfquote bei der Ludwigsfelder Feuerwehr ist laut Patrice Fischer hoch, die genaue Zahl könne er aber nicht nennen. Käme es zu größeren Ausfällen, würde man ungeimpfte und nicht genesene Kräfte vor Ort eines Einsatzes testen, damit auch sie unterstützen könnten.

Die Landespolizei verzeichnet wenig Ausfälle

„Bislang sind wir gut durch alle Corona-Wellen gesegelt“, sagt Mario Heinemann, ein Sprecher der Landespolizei Brandenburg. Neben den gängigen Abstands- und Hygienemaßnahmen gelte auch die 3G-regel am Arbeitsplatz.

Mit Stand vom 20. Dezember seien 146 Beschäftigte der Polizei coronabedingt nicht im Dienst. Bei einem Personalbestand von 7200 Beschäftigten betrage die Ausfallquote somit gegenwärtig nur zwei Prozent. „Im Ergebnis ist die Einsatzfähigkeit der Brandenburger Polizei damit gewährleistet“, sagt Mario Heinemann.

Flughafen BER ist vorbereitet

Auch am Flughafen BER in Schönefeld ist man vorbereitet, sagt Jan-Peter Haack, ein Sprecher der Flughafengesellschaft. So gebe es beispielsweise Homeoffice, Impf- und Testangebote sowie verschiedene Schichtpläne. „Wir beobachten die aktuelle Lage genau und passen bei Bedarf Reglungen an“, sagt Haack.

Von Steve Reutter