Ludwigsfelde

Gefragt nach einer Lieblingsaufgabe im Beruf, nennt Patrick Nono vor allem eins: neue Anlagen für Heizung und Warmwasser montieren. Der 28-Jährige aus Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ist Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Wenn er und seine Kollegen kommen, um eine defekte Heizung zu ersetzen, dann ist ihnen die Dankbarkeit der Kunden sicher. „Viele warten ja schon sehnlichst darauf, gerade im Winterhalbjahr“, sagt er. Aber auch abgesehen von solchen etwas dramatischen Situationen erlebt er die Kontakte im Beruf immer als angenehm und freundlich. Sein Chef Norbert Band, Geschäftsführer der John Gas-Wasser-Heizung-Solar GmbH in Ludwigsfelde, hält große Stücke auf Patrick Nono.

Geboren in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, ist Patrick Nono im Jahr 2016 über Spanien nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er lebt noch immer nur mit Duldung hier. Aber von Anfang an versuchte er, durch Leistung zu überzeugen, stürzte sich in Deutschkurse, bemühte sich um ein Praktikum. Das führte ihn zu dem Installations-Betrieb in Ludwigsfelde, in dem er sich dann auch um einen Ausbildungsplatz bewarb. „Es war sehr schwer, von der Ausländerbehörde eine Genehmigung dafür zu bekommen“, sagt Norbert Band. Aber es klappte schließlich doch und der Kameruner überzeugte durch so gute Leistungen, dass er die üblicherweise dreieinhalbjährige Ausbildung sogar in nur drei Jahren abschließen konnte und gleich in Festanstellung übernommen wurde.

Patrick Nono arbeitete in Yaoundé als Wartungsmonteur

Geholfen hat ihm dabei, dass er in Yaoundé nach seinem Fachabitur schon als Wartungsmonteur bei einem Trinkwasserversorgungsunternehmen gearbeitet hat. Ein Teilgebiet der praktischen Arbeit kannte er damit schon, auch wenn er damals mit weit größeren Rohren zu tun hatte als heute. Deutsch zu lernen war dagegen eine Herausforderung. Kamerun war zwar von 1884 bis 1916 deutsche Kolonie, davon ist aber heute nichts mehr zu merken. Amtssprache ist Französisch, teilweise Englisch. „Deutsch ist nicht einfach“, sagt Patrick Nono. Mit viel Ehrgeiz hat er dennoch das Sprachniveau B2 erreicht, das in einigen Fächern auch für ein Hochschulstudium ausreichen würde.

Seine Berufsausbildung hat er mit der Prüfung bei der Handwerkskammer Potsdam im Sommer 2020 abgeschlossen, schon unter Corona-Bedingungen. Dass das öffentliche Leben eingeschränkt wurde, hat er bedauert. Kein Kino, keine Treffen mit Freunden, vor allem kein Fußball mehr. „Aber Joggen war immer möglich“, sagt der sportliche junge Mann, der gerne eine Stunde oder zwei am Stück unterwegs ist und dabei Strecken zurücklegt, die ihn bis nach Großbeeren oder Potsdam führen. Und inzwischen trifft sich auch seine Freizeit-Fußballmannschaft wieder.

Seine Familie hat er seit fünf Jahren nicht mehr gesehen

Keine Abstriche gab es durch Corona bei der Arbeit, die Auftragslage war immer gut. Das Schöne an seinem Beruf ist die Abwechslung, sagt Nono. „Mal repariere ich eine Gastherme, dann installiere ich eine Wärmepumpe oder Solarkollektoren für Warmwasser“, berichtet er. Dem erlernten Beruf will er in jedem Fall treu bleiben und fachlich gerne noch tiefer einsteigen. Einfach ist das Leben allerdings nicht immer für ihn. Eine kleine eigene Wohnung hat er auf dem schwierigen Wohnungsmarkt nur gefunden, weil sein Chef als Hauptmieter eingesprungen ist und an ihn untervermietet hat. Und auf eine schon lange beantragte Aufenthaltserlaubnis wartet er noch immer, obwohl er einen gesicherten Lebensunterhalt hat, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt und über gute Deutschkenntnisse verfügt. Bitter ist das für ihn unter anderem, weil er sehr gerne einmal in seine alte Heimat fliegen würde, um die Familie zu treffen. Die Mutter und die Geschwister hat er seit seiner Flucht vor fünf Jahren nicht mehr gesehen. Abgesehen davon, dass Reisen dorthin im Moment wegen der Corona-Situation noch immer kaum möglich sind, braucht er einen gesicherten Aufenthaltstitel für die Rückkehr. Das ist auch seinem Arbeitgeber wichtig. „Wir lassen ihn gerne reisen“, bekräftigt Geschäftsführer Norbert Band, „aber nur, wenn er Hin- und Rückflug bucht“.

Von Ulrich Nettelstroth