Durch Corona-Einschränkung deutlich weniger Unfälle

Alle Welt meint, seit Inkrafttreten der Corona-Einschränkungen gäbe es weniger Straftaten und weniger Polizei-Einsätze, weil so viele Menschen zuhause sind. Die MAZ wollte vor Ort wissen: Stimmt das? Polizeihauptkommissar (PHK) Sven Wagner, Leiter des Polizeireviers in Ludwigsfelde, antwortet differenziert.

„Ob sich die Kriminalitätszahlen in dieser besonderen Zeit verändert haben, können wir noch nicht belastbar sagen“, erklärt er, das zeige erst die Polizei-Kriminalstatistik. Diese Zahlen dürften „jährlich erst auf Beschluss der Innenministerkonferenz“ und „nicht unterjährig“ veröffentlicht werden; dafür bitte er um Verständnis.

Grenzschließung auch hier zu spüren

Dass es dagegen beim Straßenverkehr und den Unfallzahlen „zu einem erheblichen Rückgang“ kam, „das spürt jeder Bürger in der Stadt Ludwigsfelde, auf den Bundesstraßen und auf den Bundesautobahnen“, so der Polizeibeamte. Das habe natürlich damit zu tun, dass sich zu den Hauptverkehrszeiten im öffentlichen Straßenverkehr weniger Bürger bewegten, deshalb seien auch die Verkehrsunfallzahlen rückläufig. Hinzu sei hier in Brandenburger Gewerbegebieten in Grenznähe zu Polen die Schließung der Grenzen sowie die Einhaltung der Eindämmungsverordnungen spürbar, erklärt Wagner.

Das alles wirke sich natürlich auf das Einsatzgeschehen im Polizeirevier aus, so der Wachenleiter. „Aber die am Anfang prognostizierten Probleme innerhalb des familiären Umfeldes bleiben, von einigen Ausnahmen abgesehen, größtenteils aus.“ Einer der Schwerpunkt der polizeilichen Tätigkeit liege gegenwärtig bei der Durchsetzung der Eindämmungsverordnung: „Dabei sprechen die Beamten Bürger an und weisen auf die jeweils neuen Festlegungen hin.“ Überwiegend kämen die Menschen der Aufforderung zum Einhalten nach. „Rückblickend ist festzustellen, dass es nur bei den wenigsten Sachverhalten und bei sogenannten Wiederholungstätern zur Einleitung von Verfahren kommt.“ Für diese Disziplin bedankt sich Wagner bei Ludwigsfeldern, Großbeerenern und Trebbinern.

Polizei bespricht Streifen mit Ordnungsämtern

Gleichzeitig verweist er darauf, dass das Polizeirevier Ludwigsfelde auch weiterhin 24 Stunden für jeden persönlich erreichbar bleibe, nur gebe es am Tresen, ähnlich wie in Verkaufseinrichtungen, einen„Spuckschutz“, so der Wachenleiter. Allerdings bittet er darum, auch Brandenburgs Polizei-Internetwache zu nutzen, so könnten Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert bleiben. „Es kann auch sinnvoll sein, vorher im Polizeirevier anzurufen – 03378/807 1224 –, um mögliche Probleme vorab zu klären“, sagt Wagner. Bei dringenden Sachverhalten bleibe es aber bei der Durchwahl 110, dem Notruf der Polizei. Beamte des Polizeireviers Ludwigsfelde seien im Zuständigkeitsbereich montags bis sonntags auf öffentlichen Plätzen in Absprache mit den Ordnungsämtern unterwegs, so der Wachenleiter.

