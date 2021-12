Ludwigsfelde

Seit dem 1. Oktober hat das Evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde einen neuen Assistenzarzt. Justus Ziegler (30) gehört zu den ersten in Brandenburg ausgebildeten Ärzten. Sein Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane (MHB) wurde durch das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gefördert.

Justus Ziegler hat gleich nach dem Abitur eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Nachdem er rund eineinhalb Jahre als Pfleger im Krankenhaus gearbeitet hat, hörte er von der Medizinischen Hochschule in Brandenburg/Havel. „An der privaten Hochschule gab es das Angebot, Medizin zu studieren, auch wenn man nicht unbedingt ein Abitur mit der Durchschnittsnote 1,0 absolviert hatte.“

Ich wollte in den medizinischen Bereich

So bekam er gleich für den ersten Jahrgang an der neuen Uni einen Studienplatz. Und über kooperierende Kliniken im Land Brandenburg gab es zudem die Möglichkeit eines Darlehenvertrages, um das Studium zu finanzieren. „So bin ich nach Ludwigsfelde gekommen“, sagt der frisch gebackene Assistenzarzt, der aktuell in der Abteilung für innere Medizin arbeitet.

„Ich wollte klar in den medizinischen Bereich“, sagt er. „Schon in der Ausbildung zum Krankenpfleger ist mir immer klarer geworden, dass ich in diesem Bereich mehr wissen und mehr verstehen will.“ Im Grunde hätte es auch ein anderer Heilberuf sein können, aber die klinischen Erfahrungen, die Kenntnisse, die er als Krankenpfleger erworben hat, beeinflussten seine Entscheidung. Sicher auch, dass seine Interessen an der Medizin und den Naturwissenschaften größer wurden.

Dienstbeginn 7 Uhr morgens

Zieglers Wecker klingelt sehr früh, er lebt in Berlin. Um 7 Uhr morgens beginnt sein Dienst auf der Station in der Inneren. „Wenn nicht irgend welche akuten Dinge sind oder aus der Nacht noch etwas behandelt werden muss, beginnt es mit Blutabnahmen. In der Regel folgt eine Besprechung, bei der alle Kolleginnen und Kollegen dabei sind, auch die Chefärzte und Oberärzte.“ Dort werden die Tagesaufgaben und die Patienten-Neuaufnahmen besprochen.

Justus Ziegler im Gespräch mit der MAZ. Quelle: Udo Böhlefeld

„Der normale Alltag ist die tägliche Visite am Vormittag, Arztbriefe müssen geschrieben und Patienten untersucht oder aus der Klinik entlassen werden.“ Als Assistenzarzt assistiert man bei 10 bis 16 Patienten. Einer der Assistenzärzte ist für die Rettungsstelle zuständig, ein anderer im Nachtdienst. Im Wochenwechsel gilt das auch für Justus Ziegler.

Als Pfleger auf Corona-Stationen

„Als Berufsanfänger muss man sich sehr in ein Thema vertiefen, braucht einfach mehr Zeit als ein erfahrener Kollege“, findet Ziegler. Da kann es dann auch schonmal sein, dass ein Arbeitstag länger als acht Stunden wird. „Aber natürlich gibt es auch Tage, an denen man sich um 16:30 Uhr auf den Heimweg macht.“ Doch Justus Ziegler wächst mit seinen Aufgaben, dessen ist er sich sicher. „Man wird schneller und strukturierter und kann seine Zeit besser und schneller einteilen.“

Schon während seines Studiums hat er auf Corona-Stationen als Pfleger gearbeitet. Schon da hat er bemerkt, dass es durch Corona sehr viele neue Aufgabengebiete gibt, die es so vorher nicht gab. „Der Covid-Status von Neuaufnahmen, die PCR-Abstriche, Schnelltests und die Verläufe von Covid-Erkrankungen: Das ist für uns Ärzte ja ein völlig neues Krankheitsbild. Da mussten alle während der Behandlung lernen, welches die bestmöglichen Therapien sind.“ Noch immer verändere sich da sehr viel fast jeden Tag.

Befürchtungen um die Triage

Die Arbeit auf einer Palliativstation hat Ziegler schon als Krankenpfleger kennen gelernt. Das hilft ihm heute dabei, seine Psyche von seiner beruflichen Tätigkeit abzugrenzen. „Trotzdem gibt es immer wieder Patientengeschichten und Fälle, die man mit nach Hause nimmt und über die man noch nachdenkt.“ Dementsprechend ist er sich der psychischen Belastung bewusst: „Wenn ich morgens im Autoradio die neuesten Coronazahlen höre oder Berichte über eventuelle Triagevorgänge lese, das fällt nicht einfach. Kommt so etwas auch auf mich zu? Muss ich irgendwann solche Entscheidungen treffen?“

Die nächsten Jahre wird Justus Ziegler im Evangelischen Krankenhaus in Ludwigsfelde bleiben. Das ergibt sich aus den Darlehensverträgen zu Beginn seines Studiums. Fünf Jahre hat er sich verpflichtet, der Klinik treu zu bleiben. Nach einem Jahr auf der Inneren wird er in die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin wechseln, um sich dort zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin weiter zu bilden.

Sein Weg war schon früh vorgezeichnet. Bereits während der Schulzeit hat er als Schulsanitäter in der siebten Klasse bereits erste medizinische Grundlagen erlernt. „Später habe ich nach der Sanitäterausbildung auf Konzerten und Veranstaltungen Absicherung gemacht oder im Rettungswagen gesessen“, erinnert er sich. „Das Thema Medizin war einfach schon sehr sehr lange in meinem Kosmos.“

Von Udo Böhlefeld