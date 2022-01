Mietgendorf

Die Ortsbeschreibung auf der Internetseite der Stadt erinnert an ein Lied aus Kindertagen. „Am Fuße der Glauer Berge liegt das kleine Mietgendorf“, heißt es da. Und auch sonst scheint es, als ob die Volksweise „Von den blauen Bergen kommen wir“ dem märkischen Runddorf im Südwesten Ludwigsfeldes auf den Leib geschrieben wäre. Denn auf dem Rücken ihrer Pferde durchstreifen hier weit mehr Menschen die Landschaft als Mietgendorf Einwohner hat.

Letzteres ist eine der Lieblingsbeschreibungen von Ortsvorsteher Uwe John, wenn man ihn nach seinem Heimatort fragt. „Bei uns leben weitaus mehr Pferde als die rund 75 Einwohner, die Mietgendorf hat“, sagt er dann mit einem Schmunzeln. Dass er sich trotzdem hier voll und ganz zu Hause fühlt, stolz ist auf sein Dorf, die Dorfgemeinschaft und auch auf die gutnachbarlichen Beziehungen zum Nachbardorf Schiaß, wird beim Gespräch und gemeinsamen Spaziergang offensichtlich.

Dorfgemeinschaftshaus Mietgendorf: Viele Arbeitsstunden investiert

Wenn man sich umsieht, verständlich. Leichter Schneefall hat in der zurückliegenden Nacht ganz Mietgendorf und seine Umgebung in eine Märchenlandschaft verwandelt. Unser Spaziergang beginnt am Dorfgemeinschaftshaus mit dem umgebenden Park. „Hier hat die Dorfgemeinschaft viele, viele Arbeitsstunden investiert“, sagt Uwe John.

Die Führung beginnt am Dorfgemeinschaftshaus. Quelle: Udo Böhlefeld

Eigentlich ist John Städter – nein, war es. Aus dem Berliner Stadtteil Neukölln kommend hat es das Ehepaar 1997 nach Genshagen verschlagen. „In der Stadt wurde es uns zu stressig. Da war erst einmal ein Wohnpark dort unsere kleine Flucht.“ Allzu weit weg von der Hauptstadt sollte es auch nicht sein, denn Uwe John arbeitet bis heute als Industriemechaniker bei Mercedes Benz in Marienfelde.

Schnell Anschluss in Mietgendorf gefunden

Genshagen wurde dann irgendwann „erschlagend“, als der Wohnpark auf 600 Neueinwohner wuchs – bei gleichzeitig rund 600 Alteinwohnern. „Das kann nicht gut gehen“, sagt er und vergleicht das Bevölkerungswachstum Genshagens vor bald zwei Jahrzehnten mit der aktuellen Situation in Ahrensdorf und dem Ludwigsfelder Rosseau-Park.

„Hier draußen hat es damals nicht lange gedauert, bis wir Anschluss im Dorf bekamen“, schildert er die Erfahrungen, die das junge Paar nach seinem Umzug nach Mietgendorf machte. „Gleich beim ersten Spaziergang mit dem Kinderwagen sind wir mit Mietgendorfern ins Gespräch gekommen. Knapp zwei Monate später, an Silvester, standen die Dorfnachbarn vor der Tür, haben frohes neues Jahr gewünscht und zum anschließenden Umtrunk eingeladen.“

Seit neun Jahren im Ortsbeirat Mietgendorf

Das war vor 19 Jahren. Zwei Monate später trat er der Freiwilligen Feuerwehr Mietgendorf bei. „Die macht ja alles in so einem Dorf“ war für ihn ein guter Grund. Dass die Feuerwehr fast „alles in so einem Dorf macht“, bewahrheitete sich später auf damals noch nicht zu ahnende Weise. Uwe John, inzwischen Ortswehrführer, wurde Mitglied des Ortsbeirats.

„Als die älteren Mietgendorfer dann nicht mehr im Ortsbeirat mitmachen wollten, bin ich dort eingestiegen.“ In dem kleinen Dorf mit damals noch etwas über 80 Einwohnern, da ging das. Sechs Jahre war er im Ortsbeirat. Vor drei Jahren wurde er Ortsvorsteher, in selbstständigen Gemeinden ist das der Bürgermeister.

Für ein neues Feuerwehrhaus in Mietgendorf

Hier schließt sich der Kreis von der Feuerwehr zum Ortsbeirat und Ortsvorsteher. Denn das Feuerwehrgerätehaus, am Mietgendorfer Rund gelegen, braucht dringend einen größeren Ersatz. Kaum Platz genug für das Fahrzeug, ohne Umkleiden und Duschmöglichkeiten und mit nur einem kleinen Besprechungsraum versehen, entspricht es längst nicht mehr den notwendigen Standards und Vorschriften. „Schon gar nicht in Pandemiezeiten“, sagt John. Daran arbeitet der Ortsvorsteher vor allem zurzeit. „Denn wir würden zwar gerne mal wieder ordentlich in und am Dorfgemeinschaftshaus feiern, aber das dürfen wir ja aktuell sowieso nicht.“

Von Udo Böhlefeld