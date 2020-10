Priedel

Glück im Unglück hatte ein Pferd aus Stangenhagen, als es am Samstagnachmittag bei einem Ausritt in die Umgebung von Priedel zwischen Schönhagen und Trebbin in einem Sumpfgebiet abrutschte. Der 27-jährige Araber-Mix „Kiasso“ sank dabei in den Morast ein. Halterin Sybill Matzdorf setzte gegen 14 Uhr einen Notruf ab und mehrere Feuerwehren aus dem Bereich Trebbin wurden zur Unglücksstelle gerufen.

Das Feuerwehrfahrzeug aus Schönhagen nach dem Einsatz. Quelle: Elinor Wenke

„Er steckte fünf bis zehn Minuten in dem Moor, für mich war es wie eine halbe Ewigkeit“, berichtete die Halterin. Dann konnte sich der Vierbeiner doch noch aus eigener Kraft aus dem Sumpf herausziehen. Allerdings hatte er sich bei dem Unglück an den Beinen verletzt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönhagen spülten mit ihrem Wasser die blutenden Wunden des Pferdes aus.

„Kiasso hat Schmerzen und Stress“, sagte Sybill Matzdorf, während die Familie auf den Tierarzt wartete. „Dennoch sind wir froh und erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“

Von Elinor Wenke