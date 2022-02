Bernd Stürmer ist seit vielen Jahren Ausbilder in der Lehrwerkstatt beim Flugzeugturbinenhersteller MTU in Ludwigsfelde. Und er ist ehrenamtlicher Prüfer für Auszubildende im Metall-Bereich der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK). Die MAZ hat ihn in seinem Alltag besucht.