Rangsdorf

Die A 10 Richtung Schönefelder Kreuz musste am Donnerstagmittag zwischen Genshagen und Rangsdorf wegen eines brennenden Autos zeitweise gesperrt werden. Im Baustellenbereich sei aus bislang ungeklärter Ursache ein polnischer Pkw in Brand geraten, teilte die Polizei auf MAZ-Nachfrage mit. Gemeldet wurde der Vorfall der Polizei um 14.45 Uhr. Der Fahrer konnte das Auto noch auf den Standstreifen fahren, und versuchte dann das Feuer im Fahrzeug selbst zu löschen, schafften es jedoch nicht, der Wagen stand schließlich voll in Flammen und verursachte eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke. Die Autobahn mussten in Richtung Frankfurt/Oder voll gesperrt werden. Personen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt.

Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr dann den Brand erfolgreich bekämpft hatten, konnte um 16 Uhr ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es kam wegen des Rückstaus zu teils erheblicher Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Arbeiten am Einsatzort dauern derzeit noch weiter an.

