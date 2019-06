Rangsdorf

Unaufmerksamkeit war offenbar der Grund, weshalb der 67-jährige Fahrer eines VW Passat am Montag zur Mittagszeit, auf der A 10 zwischen den Anschlussstellen Rangsdorf und Genshagen auf einem vor ihm fahrenden polnischen Sattelzug auffuhr. Der Passatfahrer wurde dabei leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn zwar an der Unfallstelle, mussten ihn jedoch trotzdem in ein Krankenhaus bringen. Der Passat musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Von MAZonline