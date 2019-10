Ludwigsfelde

Einen schweren Raub gab es am Montagabend an der Raststätte Schieferberg an der A 10 bei Ludwigsfelde. Gegen 22.50 Uhr klopften unbekannte Tatverdächtige zunächst an einem Kleintransporters. Dessen Fahrer (52), der gerade Pause machte, wurde auf die Personen aufmerksam. Die Verdächtigen erweckten den Eindruck, den Fahrer auf einen platten Reifen hinweisen zu wollen. Daher verließ der Mann aus Weißrussland das Fahrzeug, um sich den vermeintlichen Schaden genauer anzuschauen.

Durch Schläge im Gesicht verletzt

Nachdem er ausgestiegen war, wurde er sofort von drei oder vier Personen überwältigt und geschlagen. Durch ein Werkzeug erlitt der Mann zudem Schnittverletzungen am Fuß. Die Schläge verletzten ihn im Gesicht und am Bein. Den Unbekannten gelang es, die Geldbörse des Fahrers zu entwenden Im Anschluss flohen sie mit dem Transporter in Richtung Frankfurt (Oder). Eine Personenbeschreibung durch den Geschädigten war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. Der 52-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen schweren Raubes auf und leiteten sofort ein umfangreiche Suche ein, die jedoch nicht zum Ergreifen der Täter führten.

Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall

Die Polizei fragt nun: Wer konnte am Montagabend an der Raststätte Schieferberg oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen geben?

Zeugenwerden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: www.polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline