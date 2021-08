Ludwigsfelde

Zum Abschluss ihrer Tour unter dem Motto „Bunt bleibt bunt!“ machte die „LesBI*Schwule T*our“ am Freitag auf dem Rathausplatz in Ludwigsfelde halt. Vom 21. bis zum 28. August waren die Aktiven des Vereins Andersartig e.V. von Potsdam aus durch den Landkreis Teltow-Fläming getourt.

In Luckenwalde, Jüterbog, Trebbin, Zossen und Ludwigsfelde sowie zu Beginn in Potsdam wurden dabei die Regenbogenfahnen gehisst. Aufklärungs- und Fortbildungsveranstaltungen, Infostände und Kultur auf den jeweiligen Plätzen luden dabei die Bevölkerung zu Diskussion und Austausch ein. In Ludwigsfelde lieferte der Geschäftsführer des Vereins Lars Bergmann mit Keyboard und Gesang Proben seines Könnens ab.

Queere Strukturen in TF

Kay-Alexander Zepp zog nach der Woche ein insgesamt positives Fazit. „Wir sind auch in den nicht so nah an Berlin grenzenden Gegenden mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Das lief zwar nicht immer ganz vorurteilsfrei ab, aber wir sind im Gespräch.“ In Teltow-Fläming, so Zepp, seien die queeren Strukturen noch sehr jung. Im nächsten Jahr soll die Tour auch wieder Anfang September durch den Barnim oder die Uckermark führen.

Von Udo Böhlefeld