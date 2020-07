Ludwigsfelde

Richtfest für die neue Europa-Zentrale und die erste Produktionsstätte des Fahrzeugbatterie-Herstellers Microvast in Europa feierten am Donnerstagnachmittag im neuen Ludwigsfelder Industriegebiet Eichspitze der Investor, das Land, der Kreis und die Stadt Ludwigsfelde. Microvast ist nach eigener Angabe einer der weltweit führenden Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien, der Zellen, Module und Batteriepacks für elektrische Antriebe von Lkw und Bussen herstellt. Mehr als 40 Millionen Euro sollen in Ludwigsfelde investiert werden. Schon im kommenden Jahr soll Produktionsstart sein, im Endausbau werden dort 250 Menschen eine neue Arbeit gefunden haben, kündigt der Investor an.

Richtkrone hängt unterm Hallendach

Die Richtkrone hing angesichts des unwägbaren Wetters mitten im Hallenrohbau an einem Bagger und Stühle standen im Corona-Abstand verteilt. Das alles tat der fast fröhlichen Stimmung keinen Abbruch: Alle Redner von Microvast-Vorstand Sascha Kelterborn über Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD), Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) bis zum Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) überboten sich mit Komplimenten. Am meisten freuten sich alle über die Information von Kelterborn, dass man trotz der Coronakrise absolut im Zeitplan liege. Der Manager betonte: „Die Rahmenbedingungen hier haben auf allen Ebenen gestimmt, wir haben uns von Anfang an willkommen gefühlt.“

Automobilbranche im Umbruch

Minister Steinbach betonte, der Umbruch der Automobilbranche werde auch in Brandenburg nicht ohne blaue Flecken und Schrammen abgehen, deshalb sei diese Ansiedlung so wichtig für die Zeit, wenn elektrische Autos keine Getriebe mehr bräuchten. Und er sagte: „Einen besseren Nachbarn als einen, der gleich mit einem Scheck einen Kindergarten unterstütze, könne man sich gar nicht wünschen. Kelterborn überreichte „Märchenland“-Chefin Annett Bannier, Leiterin der mit 260 Kindern größten Kita in der Stadt, einen Scheck über 2.500 Euro.

Lob über Standortentscheidung

Landrätin Wehlan sagte, von solchen Tagen könne es nicht genug geben. Sie gratulierte dem Investor, sich für den erfolgreichsten Landkreis im Osten entschieden zu haben. „Ihre Wahl passt zu den Zielen in puncto Mobilität und Klima, die sich der Landkreis gestellt hat. Ich freue mich auf den Tag, an dem Ihr Unternehmen in Betrieb geht.“

Bürgermeister Igel wünschte Kelterborn, er möge mit seiner Energie alle anstecken, die bei Microvast in der Eichspitze arbeiteten, damit der Standort nicht nur eine Lebensabschnittsentscheidung sei, sondern eine fürs Leben. „Sie produzieren hier nicht nur, Sie entwickeln hier auch.“ Deshalb passe Microvast zu 100 Prozent an diesen Standort. Und er sagte: „Sie sind eine neue Perle hier. Und wir werden versuchen, diese Perle so gut wie möglich zu pflegen.“

Zum Produktionsstart 2021 sollen auf dem 36.000 Quadratmeter großen Grundstück Batteriemodule mit einer Volumenleistung von bis zu 1,5 Gigawattstunden produziert werden, im Endausbau bis zu sechs GWh.

