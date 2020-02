Ludwigsfelde

Unter dem Motto „Russischer Winter und Väterchen Frost“ stand der Kaffeeklatsch mit Carla und Gregor im Klubhaus. Derweil vor dem Klubhaus die Sonne auf jahreszeitlich eher ungewöhnliche 15 Grad im Schatten erwärmte.

Die Autostadt im Winter

Drinnen war trotzdem der Winter Programm. Die Malgruppe aus Ahrensdorf steuerte entsprechende Bilder für die Dekoration der Wände bei, die Marianne Such und Veranstaltungsleiter Nico Thun erst am Mittag dekoriert hatten. Tische und Bühne waren ebenfalls winterlich dekoriert, hier winterliche Birkenzweige, dort ein russischer Schlitten und ein Kinderwagen auf Kufen. Und Nonstop gab’s Fotos aus Ludwigsfelde auf der Leinwand, die die Autostadt in grellstes und massivstes Weiß verpackt zeigten. Im Winter 2010 hatte Jörg Seebald zahlreiche Fotos gemacht, die daran erinnerten, dass es auch hierzulande mal richtige Winter gegeben hat. Mit Kränen wurde in jenem Jahr der Schnee von den Dächern geholt und per Lkw an den Stadtrand gefahren. Eine Besucherin des Kaffeeklatsches erinnerte sich: „Wir sind damals nachts nach draußen gegangen, und haben zugesehen, wie die Lkw bis obenhin mit Schnee gefüllt im Minutentakt an- und abfuhren.“ Und eine andere erinnerte sich, dass ihre damals achtjährige Enkeltochter die von den LKW aufgehäuften Schneeberge an der Siethener Straße nutzte, „um darauf herumzutoben“.

Eintrittskarten bei der MAZ gewonnen

Christine (68) und Hartwig Sange (69) aus Blankenfelde, die die Eintrittskarten zum Kaffeeklatsch schon zum zweiten Mal bei der MAZ gewonnen hatten, freuten sich über die Gelegenheit, immer mal wieder das Tanzbein zu schwingen. Dabei, so Christine Sange, kennen sie ohnehin keine Langeweile. Gleich nach dem Kaffeeklatsch wollten sie noch weiter zu einer anderen Feier. Bis dahin lag allerdings noch reichlich Programm vor ihnen.

Mister Universum aus Ludwigsfelde

So präsentierten Carla und Gregor etwa Norman Zemke aus Ludwigsfelde, den Mister Universum 2019, der anders als in vielen TV-Shows zwar völlig bekleidet am Gästetisch Platz nahm, der aber einiges zu erzählen hatte. Und als die Fotos von Mister Universum – der gleichzeitig Diplom-Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, Fitnessfachwirt und Lehrer für Fitness sowie Geschäftsführer des iFitnessClubs in Ludwigsfelde ist – über die Leinwand flimmerten, da ging schon ein kurzes Raunen durch den Saal. Bevor die Tanzschule Kurrat mit russischen Tänzen den Show-Höhepunkt des Nachmittages präsentierten, stellte Jörg Marin von den Elster-Werkstätten noch einen eigens zu diesem Anlass hergestellten Feuerkorb vor, den man in den Elster-Werkstätten in Auftrag geben kann.

Von Udo Böhlefeld