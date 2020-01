Im Erteltschen Wohnzimmer gegründet

Ludwigsfelde

Im Wohnzimmer von Dieter und Eve Gret Ertelt, genannt Evi, waren die fünf Gründungsmitglieder am 27. Dezember 1989 zusammengekommen, um den SPD-Ortsverein zu gründen. Das war unlängst Anlass für eine kleine Feier der Sozialdemokraten im Ort.

Steffen Reiche – von 1990 bis 2000 Vorsitzender der SPD Brandenburg, von 1994 bis 1999 Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur und von 1999 bis 2004 Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes – hielt dazu ein launiges Eingangsstatement, in dem er vor allem über die Dynamik sprach, die zum Ende der DDR zur Gründung der „SDP“ geführt hatte.

Wie alles seinen Lauf nahm

Noch vor der Wende hatte sich Reiche für eine sozialdemokratische Neugründung eingesetzt, zuletzt mit einem Aufsatz im Sommer ’89. „Zum 40. Jahrestag wollten wir der DDR das zum Geschenk machen“, berichtete der Pfarrer den Zuhörern und Weggefährten in Löwenbruch. Und wie er anlässlich einer Reise in den Westen fast zufällig im Studio des RIAS Berlin landete, um dort dem Interviewer Rede und Antwort und zu stehen, warum die DDR eine neue sozialdemokratische Partei braucht. „Gesendet werden durfte das Interview dann allerdings erst einen Tag später. Ich musste ja an diesem Tag noch unbehelligt in den Westen kommen“, erzählte der Pfarrer, der heute im Berliner Stadtteil Nikolassee lebt und arbeitet.

Die prominenten Genossen aus Bonn

Angekommen in der provisorischen Hauptstadt Bonn lernt er schnell die sozialdemokratische Prominenz in der Bonner Baracke – wie die Parteizentrale, das Erich-Ollenhauer-Haus, genannt wurde – kennen: den damaligen Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel und einen der Architekten der Ostverträge zwischen den beiden deutschen Staaten, Egon Bahr. Der verspricht ihm so eine Art „privilegierte Partnerschaft“ der Sozialdemokraten im Westen für die SPD-Genossen im anderen Teil Deutschlands.

An die Wiedervereinigung des geteilten Deutschland war damals noch nicht zu denken. Das nahm erst allmählich Fahrt auf, als der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker seinen Rücktritt erklärte. Reiche, der noch im Westen unterwegs war, wurde zum Internationalen Frühschoppen und zu einem ARD-Brennpunkt eingeladen, um dort als Sozialdemokrat aus der DDR Stellung zu beziehen.

Rasch den Kontakt hergestellt

Wieder zurück in Christinendorf im Land Brandenburg schließt sich der Kreis. Dieter und Evi Ertelt nehmen Kontakt zu Reiche auf, wollen Mitglied in der inzwischen landesweit gegründeten SDP werden. „Dann müsst ihr erst einmal einen sozialdemokratischen Ortsverein in Ludwigsfelde gründen“, gibt der zur Antwort. So kam es, dass sich fünf Ludwigsfelder, die teils zuvor schon über die neue Sozialdemokratie gesprochen hatten, im Dezember 1989 im Wohnzimmer der Familie Ertelt in der Friedrich-Engels-Allee zur Vorbereitung der SDP und späteren SPD auf Ortsebene zusammenfanden.

Von Udo Böhlefeld