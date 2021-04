Schienenersatzverkehr für die RB 22 am Wochenende

Ludwigsfelde/Königs Wusterhausen

In der Zeit von Samstag, dem 10. April, um etwa 5 Uhr, bis Sonntag, dem 11. April, um 23 Uhr kommt es zu Schienenersatzverkehr auf der Strecke der RB 22, wie die Deutsche Bahn meldet. Demnach werden die Züge dieser Linie zwischen den Bahnhöfen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse kommen etwa 51 bis 56 Minuten später in Königs Wusterhausen an und fahren 54 Minuten früher dort ab. In Ludwigsfelde-Struveshof besteht von den Bussen aus der Anschluss an die Züge in Richtung Potsdam.

Umleitung über Park Sanssouci und Halt Golm entfällt

Einzelne Züge werden zudem zwischen Potsdam Park Sanssouci und Saarmund über Werder (Havel)als zusätzlicher Halt umgeleitet. Der Halt in Golm entfällt also. Als Ersatz könne man aber die Busse zwischen Potsdam Park Sanssouci und Golm nutzen. Auch hier muss man aber wieder darauf achten, dass die Busse bis zu 25 Minuten früher beziehungsweise später abfahren als der Zug.

Details zu Ersatzfahrten zwischen Ludwigsfelde und Königs Wusterhausen

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen leider nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. In den Bussen des Ersatzverkehrs sei laut der Deutschen Bahn die Beförderung von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen nur eingeschränkt möglich, wobei Fahrräder Nachrang hätten. Kommt es zu Schwierigkeiten, entscheidet daher das Buspersonal im Einzelfall selbst darüber, ob die Fahrradmitnahme möglich ist oder nicht. Als Grund für den Schienenersatzverkehr gibt die Deutsche Bahn Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik an.

Von MAZonline