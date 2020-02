3000 Adventskalender hat der Lions Club Berliner Ring in der Vorweihnachtszeit in Umlauf gebracht. Käufer konnten nicht nur etwas gewinnen, sondern gleichzeitig auch Gutes tun. Der Erlös aus den Einnahmen ging nun an die regionalen Hilfsprojekte SHIA e.V. und die MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler. Auch ein drittes Projekt wurde bedacht.