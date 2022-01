Schönhagen

In der Flugschule „Hans Grade“ in Schönhagen wird ein Generationswechsel vorbereitet. Geschäftsführer Thomas Hennig bleibt zwar vorläufig der Inhaber des Unternehmens, aber seit November ist seine Tochter Anne Hennig als Geschäftsführerin mit im Boot oder besser im Flieger. Sie wird perspektivisch die Leitung übernehmen. „Ich will kürzer treten und nach und nach rausgleiten“, sagt der 60-jährige Pilot und Fluglehrer.

Thomas und Anne Hennig von der Flugschule „Hans Grade“ in Schönhagen. Quelle: Elinor Wenke

1990 hatte er in Schönhagen seine eigene Flugschule eröffnet. Zunächst bildete er Flugschüler im Ultraleichtflug aus, ab 1993 dann für die Privatpilotenlizenz im Motorflug. Seine Frau Simone ist von Anfang an dabei, arbeitet im Qualitätsmanagement und zieht sich auch langsam aus dem Geschäft zurück.

10.000 Flugstunden absolviert

Zum Unternehmen gehören sechs festangestellte Mitarbeiter, dazu 15 bis 20 Fluglehrer auf Honorarbasis. Das Hauptgeschäft ist die Ausbildung von Piloten, außerdem werden Kunst-, Rund- und Werbeflüge angeboten. „Fliegen ist meine große Leidenschaft“, beteuert Thomas Hennig. Auf mehr als 10.000 Flugstunden kann der erfahrene Fluglehrer verweisen. „Nimmt man die reine Flugzeit, war ich 400 Tage in der Luft“, rechnet er zusammen.

Tochter als Überflieger

Seine Tochter Anne gilt als wahrer Überflieger. „Ich bin ein paar Wochen älter als die Flugschule“, sagt die 31-Jährige und lacht. Mit zwei Jahren saß sie zum ersten Mal im Flieger, mit 14 steuerte sie ein Segelflugzeug. „Mit 16 hat mich Papa zum Motorflug abgeworben“, erzählt Anne Hennig. Mit 18 Jahren war sie Deutschlands jüngste Fluglehrerin. Seit 2009 arbeitet sie in der Flugschule ihres Vaters mit. Schon als Kind, wenn sie mit zum Flugplatz kam, wurde sie als „kleine Chefin“ begrüßt.

Kompaktkurse in der Theorieausbildung

Seit fünf Jahren ist Anne Hennig Ausbildungsleiterin und hat sich längst einen Namen gemacht. Die Flugschüler kommen aus allen Himmelsrichtungen, sogar aus Übersee. „Wir bilden jährlich 50 bis 60 Grundschüler aus und zusätzlich rund 120 Theorieschüler“, berichtet die Pilotin. Denn nicht alle Vereine zum Beispiel können eine Flug-Theorieausbildung anbieten. „Unsere Kunden schätzen unsere Kompaktkurse“, sagt die 31-Jährige. Die theoretische Ausbildung kann in acht bis zehn Tagen geballter Wissensvermittlung absolviert werden.

Onlinekurse gut angenommen

Die Corona-Pandemie hat auch um die Flugschule keinen Bogen gemacht, der Präsenzunterricht war tabu. „Wir haben aber Online-Kurse angeboten und die wurden sehr gut angenommen“, konstatiert Anne Hennig. Seit einigen Wochen sind Präsenzkurse wieder erlaubt. „Man spürt das Bedürfnis der Menschen, wieder vor Ort zu sein“, sagt sie.

Gestiegenes Interesse während der Pandemie

Überhaupt ist das Interesse am eigenen Flugschein in der Corona-Pandemie gestiegen. „Etwa auf das Doppelte“, sagt Anne Hennig. Die Kunden haben durch Kurzarbeit oder Homeoffice mehr Zeit oder durch ausgefallene Urlaubsreisen mehr Geld. „Außerdem trösten sich bei den Corona-Einschränkungen viele mit der Überzeugung: Fliegen ist Freiheit“, so Anne Hennig.

Die Flugschule „Hans Grade Schönhagen“. Quelle: Privat

Zur luftigen Flotte der Flugschule gehören sechs eigene und zwei angemietete Flugzeuge, vor allem einmotorige Zwei- bis Viersitzer des französischen Herstellers „Robin“. „Aber wir haben auch einen 70-jährigen Oldtimer, eine Piper Super Cub“, erklärt Anne Hennig. In dieser Maschine hatte sie ihre Ausbildung absolviert, zunächst unwillig, aber der Vater hatte ihr damals beigebracht: „Wer diese Maschine fliegen und landen kann, kann es auch mit allen anderen.“

Thomas und Anne Hennig vor einem Bild, das Simone Hennig gemalt hat. Quelle: Elinor Wenke

Die nächste Fliegergeneration steht schon in den Startlöchern. Töchterchen Pauline (6) saß schon als Kleinkind mit im Flieger. „Mama, flieg nicht so hoch“, hatte sie zunächst gebeten, worauf Anne Hennig ihr erklärte, dass man wenigstens über die Bäume kommen muss. „Inzwischen ist sie mutiger“, sagt Mama Hennig.

Von Elinor Wenke