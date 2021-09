Ludwigsfelde

Die drei neuen Grundschulen, die in den kommenden Jahren in Ludwigsfelde entstehen, könnten nach Fertigstellung nahezu identisch aussehen. Wie Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und Frank Kerber, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat, im Gespräch mit der MAZ erklärten, streben sie bei den Gebäuden „kein Höchstmaß an Individualität“ an, so der Bürgermeister. „Wir brauchen vielmehr etwas, was ein gutes Lernen und gutes Lehren ermöglicht.“

Ludwigsfelder Schulen droht „extreme Platznot“

Gleich an drei Orten will Ludwigsfelde neue Grundschulen bauen: Eine davon entsteht am Standort Karl-Liebknecht-Straße, die zweite an der Albert-Schweitzer-Straße. Beide Schulgebäude sollen zum Schuljahr 2024/2025 fertig sein. Ein Jahr später soll dann auch die dritte neue Grundschule an der Ahrensdorfer Heide an den Start gehen. Für dieses Grundstück haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung in dieser Woche die Erstellung des Bebauungsplans sowie die Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.

Der Platz in den neuen Grundschulen wird dringend gebraucht, denn in den kommenden Jahren steigt die Zahl der Erstklässler noch einmal enorm an. Würde die Stadt für die Schulen, die zuerst fertig werden sollen, länger brauchen, käme man in „extreme Platznot“, betonte Bürgermeister Igel in dieser Woche noch einmal. Die Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat, die die Stadt nun mit der Umsetzung der Bauprojekte beauftragt hat, steht also unter Druck.

Freuen sich über die Zusammenarbeit beim Schulbauprojekt: Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und der Geschäftsführer der Märkischen Heimat, Frank Kerber. Quelle: Lisa Neugebauer

Um das Projekt so schnell wie möglich voranzubringen sucht die Märkische Heimat bereits nach einem geeigneten Generalunternehmer, der die drei Schulen plant. Bereits in der Ausschreibung seien sie auf die ähnlichen Bedingungen an den drei Schulstandorten eingegangen, so Igel. So seien alle drei Grundstücke unbebaut, der Planer müsse also beispielsweise nicht mit bestehenden Gebäuden oder Denkmalschutz hantieren.

Und auch die Bauhöhen der Schulen und Anforderungen an die Gebäude ließen sich vergleichen, so Igel. „Das heißt, wir gehen – gerade beim Innenausbau – von gleichen Voraussetzungen aus.“ Die Grundstücksgrößen seinen zwar verschieden, aber sie seien bei allen so groß, dass ein „standardisierter Bau überall hinpasst.“

Das bedeutet: Je nach Planer könnte in Ludwigsfelde dreimal die gleiche Schule gebaut werden. „Das Maßgebliche bei dem Schulbauprogramm für uns ist das, was in den Schulen stattfindet und nicht die Individualität der Gebäude“, sagte Igel. Der Planungsaufwand wäre so wesentlich geringer. „Damit entstehen Einsparungseffekte, von denen wir uns versprechen, dass sie sich im Endeffekt auch auf das Gesamtergebnis positiv auswirken“, so Igel. „Wir sind gespannt, ob die Bewerber die Chance der ähnlichen Voraussetzungen aufgreifen und zielführend umsetzen.“

Von Lisa Neugebauer