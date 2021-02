Lübben

Eltern sehen die Bildung der Kinder und Jugendlichen in Dahme-Spreewald in Gefahr. Sie fordern eine faire Chance für den Nachwuchs. Ihre Forderungen haben sie in der Petition mit dem Titel „Schulpflicht verpflichtet-für zeitgemäße Lernangebote“ an den Brandenburger Landtag aufgeschrieben. Jens Richter und Markus Hinz gehören zu den Organisatoren der Initiative. „Die derzeitige Situation“, sagen die beiden Väter aus Lübben, „zeigt deutlich, dass die Zeit im vergangenen Sommer nicht ausreichend genutzt wurde, um für den jetzt zweiten Lockdown flächendeckend gut aufgestellt zu sein“.

Sie haben festgestellt, „dass es Lehrkräfte gibt, die die Herausforderungen angenommen haben, aber auch welche, die die Potenziale der digitalen Lernwelt bei weitem nicht ausschöpfen“. Jens Richter nennt es einen „bunten Strauß von Angeboten. Einige Lehrer stellen Aufgaben schriftlich, setzen auf Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler. Andere bieten Unterricht über WhatsApp oder per Video.“ Er und auch Markus Hinz kritisieren, dass es Lehrkräften offenbar selbst überlassen ist, wie sie den Lehrstoff während des Unterrichts zu Hause vermitteln: „Lernerfolge dürfen jedoch nicht vom Wollen und Können der Lehrer und Schulabschlüsse nicht von den pädagogischen Fähigkeiten der Eltern abhängen. Bildung darf kein Zufallsprodukt sein.“

Die Initiative fordert deshalb ein verlässliches zentrales digitales Lernangebot, zeitgemäße digitale Infrastruktur und die Anpassung der Rahmenlehrpläne und der Prüfungserwartungen für die Zeit nach der Pandemie. „Bildung muss endlich zur Chefsache erklärt werden“, sagt Jens Richter. „Sie gehört nicht in die Hand eines Ministeriums, sondern muss ressortübergreifend betrachtet und gestaltet werden.“ Er, Markus Hinz und die anderen Mitstreiter der Elterninitiative hoffen, dass viele Menschen die Petition unterstützen, „damit wir den Schülerinnen und Schülern im Land Brandenburg eine starke Stimme verschaffen“. Die Petition kann unter www.openpetition.de eingesehen und unterstützt werden. Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung auf der Plattform wurden mehr als 300 Unterstützer gezählt. Betroffene aus dem gesamten Landkreis Dahme-Spreewald, aber auch darüber hinaus, unterstützen die Petition. Zahlreiche Unterstützer schildern ihre persönliche Situation und äußern ihre Sorgen bezüglich der Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen.

