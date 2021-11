Ludwigsfelde

Die Stadt Ludwigsfelde bereitet sich derzeit darauf vor, in den Klassenräumen der Gebrüder-Grimm-Grundschule probeweise drei Luftfilter aufzustellen. Das bestätigte das Rathaus auf MAZ-Anfrage. „Die Stadt befindet sich in der Ausschreibung zum Kauf von drei Luftfiltern“, sagte Stadtsprecher Kevin Senft am Donnerstag. Diese sollen dann probeweise in der Ludwigsfelder Grundschule in der Ernst-Thälmann-Straße eingesetzt werden. Nach Auswertung dieser „Probephase“ würde man weitere Schritte besprechen.

Wie die MAZ bereits berichtete, hatte sich die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen bereits ein Stimmungsbild bei den Ludwigsfelder Schulen eingeholt. So hatte sich eine Schule beispielsweise gegen den Einsatz von Luftfiltern ausgesprochen – anderen war hingegen wichtig, dass der Betrieb möglichst geräuschlos ablaufe und dass die Luftfilter nicht allzu viel Platz im Klassenzimmer wegnehmen sollten. In einem nächsten Schritt wollte die Stadtverwaltung dann einen Testzeitraum einrichten, um den Einsatz der Luftfilter auszuprobieren. Diese Testphase steht nun in Ludwigsfelde kurz bevor.

Land Brandenburg fördert Luftfilter

Erst am Mittwoch war eine neue Richtlinie der Brandenburger Landesregierung in Kraft getreten. Demnach können Schul- und Kitaträger nun eine Förderung für mobile Luftfilter beantragen. Die Antragsfrist läuft noch bis zum 24. November: Allerdings: Die Förderung ist ausschließlich für Räume mit „eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit“ gedacht, wie das Bildungsministerium mitteilt. Konkret heißt das: Wo Fenster nur kippbar sind, eingebaute Lüftungsklappen „nur einen minimalen Querschnitt“ haben und keine fest eingebaute Anlage für Frischluft sorgt, können die Fördermittel fließen.

Für die Ludwigsfelder Schulen tritt die neue Richtlinie deshalb nicht in Kraft. Nach Angaben des Stadtsprechers können „alle Klassenräume uneingeschränkt belüftet werden“. Die Theodor-Fontane-Grundschule besitze darüber hinaus bereits eine fest installierte Lüftungsanlage, weswegen keine Luftfilter benötigt würden.

Ludwigsfelder Eltern wurden aktiv

Um ihre Kinder vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hatten Ludwigsfelder Eltern bereits im Sommer eine Petition gestartet. Ludwigsfelde, so der Tenor der Initiative, solle seine Kitas und Schulen mit Luftfiltern ausstatten. „Wir als Eltern fordern, die Gesundheit unserer Kinder in Schulen und Kitas zu schützen“, hieß es in einem Schreiben der Eltern. Co-Initiatorin Conny Teichert erklärte am Donnerstag der MAZ, dass sie froh sei, dass die Stadt sich bemühe und die Luftfilter nun aufstellen wolle. Allerdings dauere das den Eltern noch zu lange.

Ludwigsfelder Eltern hatte eine Petition für Luftfilter an Ludwigsfelder Schulen und Kitas gestartet. Quelle: Johanna Apel

Bis die Luftfilter gekauft und in den Schulen aufgestellt seien, würde nach Ansicht der Petenten zu viel Zeit vergehen – und das gerade zu Beginn des Winters und mit steigenden Corona-Zahlen. Nach Angaben Teicherts haben die Eltern deswegen bereits einen Luftfilter organisiert. Der soll nun vorübergehend in der Gebrüder-Grimm-Schule aufgestellt werden. Jedoch sei dieser Einsatz „nicht dauerhaft“, so Teichert. Die Stadt werde dabei nicht aus der Verantwortung genommen.

Corona-Inzidenz unter Schülern hoch

Zuletzt waren die Inzidenzen unter Schülerinnen und Schülern stark angestiegen. In der ersten Woche nach den Herbstferien hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium 557 positiv getestete Schüler gemeldet – in der Woche vor den Herbstferien waren es noch 402. Außerdem waren 56 Lehrer positiv getestet worden – doppelt so viele wie vor den Herbstferien.

Um das Infektionsrisiko unter Kinder und Jugendlichen weiter zu mindern, appellierte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) deshalb noch einmal daran, sich mit einer möglichen Corona-Impfung für Kinder ab 12 Jahren auseinanderzusetzen. Nur so steige die Impfquote in den Schulen – und das Ansteckungsrisiko werde gemindert.

Von Johanna Apel