Großbeeren

Als Harry die Schachpartie meistern muss, wird es ganz still im Großbeerener Gemeindesaal: Während Emma Krähn liest, lauschen ihr die Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt. Ruhig und klar liest sie die Passage aus Joane K. Rowlings berühmten Roman, den sie sich für den heutigen Vorlesewettbewerb ausgesucht hat.

Kurz vorher im Großbeerener Gemeindesaal: Die drei Sechstklässlerinnen Emma Krähn, Vivian Rusec und Klara Michaelis warten mit ihren Büchern in der Hand auf ihren Auftritt. Eben hat Daniela Scholz, Leiterin der Großbeerener Bibliothek, den Schulentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs eröffnet.

Vorlesewettbewerb der Klassenbesten

„Herzlich Willkommen“ begrüßt sie das Publikum und die drei Vorleserinnen, die sich jeweils als Klassenbeste für den Schulentscheid der Otfried-Preußler-Schule qualifiziert hatten. Der Vorlesewettbewerb, so Scholz, sei nicht nur eine gute Übung für die Schülerinnen, sondern auch für das Publikum ein Erlebnis. „Mit euch zusammen kann man in schöne Bücherwelten eintauchen.“

Vorlesewettbewerb der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule: Die spätere Siegerin Emma Krähn beim Vorlesen. Quelle: Johanna Apel

Denn: Die drei Sechstklässlerinnen haben sich selbst die Bücher ausgesucht, die sie heute vor dem Publikum vortragen. Auch, welche Passage sie dabei vorlesen, geht auf sie zurück. Das fließt nach Angaben der Bibliotheksleiterin übrigens auch in die Bewertung ein: Wer schafft es, eine besonders packende Passage herauszusuchen?

Drei Bücher, drei Vorleserinnen

Zunächst aber gibt es Musik: Zum Auftakt des Schulentscheids tragen Schülerinnen und Schüler der Otfried-Preußler-Schule in Begleitung ihrer Musiklehrerin Lieder vor. Dann wird es ernst: Zuerst ist Klara Michaelis drin. Die Schülerin hat sich für das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ entschieden. Frei und gekonnt liest sie aus dem Roman von Andreas Steinhöfel vor – und erntet viel Applaus.

Vivian Rusec ist danach an der Reihe. Sie hat sich einen Abschnitt aus dem TKKG-Buch „Das Geiseldrama“ ausgesucht. Auch ihr merkt man an, warum sie es bereits so weit geschafft hat: Die Schülerin schafft es, ihr Publikum in den Bann zu ziehen.

Auch fremde Texte bei Vorlesewettbewerb

Als dritte im Bunde tritt schließlich Emma Krähn an – die sich für Harry Potter entschieden hat. Ruhig und doch voller Sprachmelodie trägt sie die Passage mit der Schachpartie vor. „Eine tolle Buchauswahl“ lobt Daniela Scholz. Dann geht es jedoch schon in die zweite Runde. Alle drei müssen nun eine Passage eines fremden Texts vorlesen. Hierfür wurde „Ruby Fairygale – Der Ruf der Fabelwesen“ ausgewählt.

Keine leichte Entscheidung für die Jury, die aus Heike Heine von der Bibliothek Großbeeren, den Deutschlehrerinnen Liane Groß und Kerstin Amarell, sowie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) besteht. Doch wenig später steht fest: Emma Krähn geht als Siegerin hervor. Borstel betont jedoch auch, wie gut sich alle drei beim Vorlesewettbewerb geschlagen haben. Und natürlich gibt es für die drei besten Vorleserinnen der Otfried-Preußler-Schule noch Geschenke.

Für Emma Krähn geht es dann beim Regionalentscheid weiter: Der findet Ende Januar in Blankenfelde-Mahlow statt.

Von Johanna Apel