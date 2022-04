Ludwigsfelde

Einen schweren Unfall hat es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße B 101 in Ludwigsfelde gegeben. In der Auffahrt zum Industriegebiet ist ein Lkw gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Für den Fahrer kam indes jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Die Feuerwehr war ausgerückt. Die Bundesstraße ist vorerst weiter gesperrt, wie es hieß. Nach dem Aufprall muss die Statik der Fundamente der Brückenkonstruktion überprüft werden.

Von MAZonline