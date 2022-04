Schwerer Unfall in Ludwigsfelde: Lkw-Fahrer tot

Ludwigsfelde

Einen schweren Unfall hat es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße B 101 in Ludwigsfelde gegeben. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in Höhe der Abfahrt Genshagen ein Lkw auf den linken von zwei Fahrstreifen, fuhr gegen die Mittelleitplanke aus Beton und prallte schließlich in der Auffahrt zum Industriegebiet gegen einen Brückenpfeiler. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf MAZ-Anfrage. Die Feuerwehr war ausgerückt. Im Polizeibericht heißt es: „Der Straßenbaulastträger beauftragte einen Gutachter zur Untersuchung der Standfestigkeit der Brücke. Die B 101 musste bis zum Vorliegen des Ergebnisses teilweise für den Verkehr gesperrt werden.“

Von MAZonline