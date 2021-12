Ludwigsfelde

Zwischen Thyrow und Siethen hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion West auf MAZ-Anfrage.

Tesla prallt gegen Bäume und hinterlässt ein Trümmerfeld Quelle: Julian Stähle

Eine tote Person bei Unfall nahe Siethen

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Tesla in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Wie die Polizei wenig später mitteilte, war der Aufprall des Fahrzeugs so heftig, dass der Fahrer noch an der Unfallstelle stab. Das Auto wurde dabei vollkommen zerstört.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, die das Fahrzeugwrack ablöschen musste. Das Trümmerfeld habe sich mehrere hundert Meter erstreckt, so die Polizei. Allerdings: „Es gibt derzeit keine Erkenntnisse über eine Explosion oder ein Großfeuer am PKW“, so Polizeisprecher Torsten Sander.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter Alexander Bogs berichtete vor Ort, dass die Batterien des Fahrzeugs angefangen hätten zu brennen, was eine besondere Gefahr für die Feuerwehrleute dargestellt habe. Durch den Unfall wurde außerdem ein Baum so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er von der Feuerwehr abgetragen werden musste.

Polizei Teltow-Fläming sucht Zeugen

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, um die Personalien der verstorbenen Person zu klären und den Hergang des Unfalls zu ermitteln.

Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 03371-600-0 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming zu wenden.

Von Johanna Apel