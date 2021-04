Trebbin

Wer in der Stadt Trebbin oder deren Ortsteilen mit dem Elektro-Fahrrad unterwegs ist, hat jetzt gute Karten, wenn dem Akku am Drahtesel die Puste ausgeht. An insgesamt sechs Standorten kann das E-Bike wieder aufgeladen werden.

Vom Umweltministerium gefördert

„Nach monatelangem Ringen um die Fertigstellung der Lade-Stelen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen ist es nun endlich vollbracht“, freut sich Stadtsprecherin Beate Rantzsch. „Die sechs Lade-Stelen sind am Netz und können ab sofort zum Betanken von elektrisch unterstützten Rädern genutzt werden.“ Das Bundesministerium für Umwelt hat die Lade-Stelen innerhalb der Nationalen Klimaschutzinitiative maßgeblich finanziell gefördert.

Eine Ladesäule für Elektro-Fahrräder steht an den Clauert-Stuben in Trebbin. Quelle: Stadt Trebbin

Die Ladesäulen befinden sich in Trebbin an den Clauert-Stuben, in Thyrow am Parkplatz zum Gemeindezentrum, im Ortsteil Blankensee auf dem Museumshof und in der Dorfstraße, in der Friedensstadt Glau am Biergarten und am Naturparkzentrum Glauer Tal. Sie sind vor allem an touristischen Zielen installiert, sodass rund ums Laden auch umweltfreundlich die Umgebung erkundet werden kann.

Auch am Biergarten in der Friedensstadt Glau gibt es jetzt eine E-Ladesäule. Quelle: Stadt Trebbin

Wenn der Akku streikt und der nächste Anstieg noch vor dem Pedalritter liegt, dann kann künftig rund um die Uhr ein kurzer Stopp zum Aufladen des Akkus genutzt werden. Es können pro Ladesäule jeweils zwei Räder gleichzeitig aufgeladen werden. „Voraussetzung ist, dass der Radler sein Ladegerät bei sich führt. Dann Stecker rein und los“, kündigt Beate Rantzsch an.

Die Stadt Trebbin ist in der Region einer der Vorreiter in Sachen Fahrradmobilität. Aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ hatte die Stadt schon vor zwei Jahren 52 Leih-Fahrräder angeschafft, davon 20 E-Bikes. Sie sollen von verschiedenen Tourismus-Anbietern ausgegeben werden.

Von Elinor Wenke